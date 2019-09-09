كوريا الجنوبية: حفل موسيقي احتفالا بذكرى إعلان بيونج يانج

تعقد كوريا الجنوبية اليوم الاثنين حفلا موسيقيا على امتداد المنطقة المنزوعة السلاح للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لإعلان بيونج يانج المشترك، الذي تبناه قائدا الكوريتين.



ويفتتح الحفل الموسيقي في محطة دورسان، جنوب الحدود مع كوريا الشمالية، في المساء تحت عنوان "روابط الثقافة".



وسيجمع الموسيقيين من مختلف الأنواع في عرض مشترك وسيحضره وزراء الثقافة والشؤون الخارجية والتوحيد في كوريا الجنوبية.



في 19 سبتمبر من العام الماضي، وقع الرئيس مون جيه -إن وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ -أون الإعلان في العاصمة الكورية الشمالية تتويجا لعزمهما المشترك على إنهاء العداء العسكري عبر الحدود وتعزيز التعاون.



ومنذ ذلك الحين كثفت سيئول الجهود المبذولة لتحويل المنطقة المجردة من السلاح (DMZ) والمناطق المحيطة بها إلى رمز للسلام من خلال تبني مجموعة من المشاريع الثقافية، بما في ذلك فتح بعض المسارات على طول الجانب الجنوبي من المنطقة المنزوعة السلاح للجمهور.



وتضم تشكيلة الحفلة عازف التشيلو الأمريكي من أصل كوري يو يو ما، وعازف الدرامز الكوري التقليدي البارز كيم ديوك سو، وآن سوك سون، المغني الرئيسي للأوبرا الفردية الكورية التقليدية "البانسوري"، وثنائي موسيقى كي بوب الفتاتان روف توب، ومون لايت، وفقا لوزارة الثقافة والرياضة والسياحة.



وسيتضمن الحفل الذي يستمر ساعتين رقصات كورية تقليدية من كل من الكوريتين، وأداء التشيلو "يو يو ما، وأغاني للأطفال من الحقبة السابقة لتقسيم الكوريتين، وأداء بيانو لكيم تشول وونج، عازف البيانو الكوري الشمالي الذي لجأ إلى كوريا الجنوبية.



وقد تم دعوة المنشقين الكوريين الشماليين، وقدامى المحاربين في الحرب الكورية، والجنود الكوريين الجنوبيين والأمريكيين المتمركزين بالقرب من الحدود، والمدنيين الكوريين الجنوبيين الذين يعود أصلهم إلى مناطق في الشمال، لحضور العرض، وفقًا للوزارة.