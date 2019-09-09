مواعيد مباريات اليوم الاثنين ضمن تصفيات "يورو 2020"

تقام اليوم الاثنين، العديد من المباريات الهامة ضمن منافسات التصفيات المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".



ويقدم موقع "الدستور" أبرز المباريات اليوم بتوقيت القاهرة والقنوات الناقلة للقاء:



يواجة منتخب أذربيجان نظيرها كرواتيا،فى الساعة السادسة مساء.



كما تشهد الساعة التاسعة إلا ربع مساء عدد من اللقاءات المميزة،حيث يواجة منتخب المجر نظيرة سلوفاكيا،كما يواجه منتخب أيرلندا الشمالية نظيرة ألمانيا، فيما يواجه المنتخب إستونيا نظيرة هولندا، ويواجه سان مارينو منتخب قبرص، بالإضافة مواجهة منتخب اسكتلندا وبلجيكا،ومنتخب الروسي وكازاخستان،ومنتخب لاتفيا ونظيرة المقدوني، وينتهى مع مواجهة نارية بين بولندا ومنتخب النمسا.



وتعد قنوات beIN Sports هى الراعى الرسمى لتصفيات "يورو 2020"