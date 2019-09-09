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عالم

كوريا الجنوبية تسعى لإنقاذ 4 من مواطنيها محاصرين في أمريكا

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 08:14 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الاثنين أن العمليات جارية حاليا لإنقاذ 4 مواطنين يعتقد بأنهم ظلوا محاصرين في سفينة انقلبت على جانبها الأيسر في الساحل الشرقي في الولايات المتحدة الامريكية.

وأشارت وكالة انباء يونهاب الكورية الجنوبية إلى أنه يعتقد أن 4 كوريين جنوبيين محبوسين داخل غرفة المحرك في سفينة "جولدن راي (Golden Ray)"، الناقلة التابعة لشركة هيونداي جلوبيس، الشركة اللوجيستية لمجموعة هيونداي موتور الكورية الجنوبية.

وقد تم إنقاذ 20 شخصا من إجمالي طاقم السفينة البالغ عددهم 24، بعد مرور 10 ساعات من وقوع الحادث، وفقا للوزارة.
وتعرضت السفينة لميلان بقدر 80 درجة في المياه على بعد 1.6 كيلومتر عن ميناء في برونزويك، بولاية جورجيا أمس الأحد ولم يوضح خفر السواحل الأمريكي الذي يقود حاليا عملية الإنقاذ بعد السبب الدقيق في الحادث.

وعقب الحادث، أرسلت القنصلية الكورية الجنوبية العامة فريقا إلى موقع الحادث. وبالتعاون مع الوزارات والوكالات المعنية، تسعى وزارة الخارجية للتأكد من سبب ميلان السفينة وتقديم الدعم القنصلي للكوريين.

وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها، إنها تتعاون مع الوكالات المعنية وشركة الشحن لإنقاذ العالقين الكوريين، وتقديم الدعم لأسرهم، وتحديد السبب في الحادث.

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