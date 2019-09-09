بومبيو يأمل استئناف المفاوضات مع طالبان في المستقبل

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الاثنين إنه يأمل استئناف المفاوضات في المستقبل بين الولايات المتحدة وحركة طالبان.



وذكر بومبيو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود "في الوقت الحالي" بعد مقتل جندي أمريكي في أفغانستان يوم الجمعة.



وقال بومبيو "آمل أن نتمكن من إعادتهم مجددا" إلى طاولة التفاوض، مضيفا "يتعين عليهم أن يظهروا أنهم مستعدون للقيام بالأشياء التي طلبناها منهم أثناء المفاوضات".



وجاءت تلك الرسالة التصالحية بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحادثات يوم السبت، مستشهدا بالهجوم المميت.



وقال ترامب في سلسلة من التغريدات على "تويتر" إن اجتماعا سريا كان المقرر عقده مع قادة طالبان والرئيس الأفغاني يوم الأثنين أُلغي بسبب الهجوم.



ووفقا للتقارير، فإن الولايات المتحدة وطالبان كانتا على وشك التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الأمريكية المستمرة منذ 18 عاما في أفغانستان.



وكثف مسلحو طالبان وقوات الحكومة الأفغانية مؤخرا عملياتهما في البلد الذي مزقته الحرب.