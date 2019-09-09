مقتل وإصابة 49 مسلحا من طالبان في عمليات أمنية شمال أفغانستان

سقط ما لا يقل عن 49 من مسلحي حركة طالبان بين قتيل وجريح في عمليات أمنية شنتها القوات الأفغانية في إقليم بلخ شمال أفغانستان.



وقال "فيلق شاهين 209" التابع للجيش الأفغاني في بيان- وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية- إن قوات الأمن شنت عمليات أمنية أسفرت عن مقتل 36 من مقاتلي طالبان وإصابة 13 أخرين، كما تمكنت قوات الأمن من تدمير أحد المجمعات الاستراتيجية التابعة لطالبان وأربع دراجات نارية.



وأضاف أن القوات البرية أجرت هذه العمليات بدعم من القوات الجوية الأفغانية.

