التوقيع بالأحرف الأولى على مذكرة لتصدير البلح إلى الصين

وقعت مصر والصين مذكرة تفاهم لتصدير البلح الطازج إلى الصين، وذلك في إطار جهود تنمية الصادرات المصرية لاسيما من الحاصلات الزراعية.



وقال ممدوح سالمان الوزير المفوض رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري المصري في الصين، اليوم الاثنين، عقب التوقيع بالأحرف الأولى على المذكرة مع "لي جيان وي" المدير العام بإدارة الحجر الزراعي والبيطري بالمصلحة العامة للجمارك الصينية- إن مذكرة التفاهم تأتي تكليلا للجهود التفاوضية مع السلطات الصينية بالتنسيق مع الحجر الزراعي المصري، وذلك لإدخال بنود سلعية في منظومة الصادرات المصرية إلى السوق الصيني لتشمل حاليا: البلح الطازج، والموالح، وعنب المائدة، وعلف البنجر.



وأضاف سالمان أن المفاوضات التي يقوم بها مكتب التمثيل التجاري ما تزال قائمة مع الجانب الصيني لإدخال بنود أخرى من حاصلاتنا الزراعية لاسيما الرمان الطازج، ما يعزز هيكل صادراتنا السلعية إلى الصين في إطار الخطة الاستراتيجية لزيادة الصادرات المصرية وتقليل فجوة الميزان التجاري بين البلدين.