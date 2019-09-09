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رياضة

اليوم.. المنتخب يواجه البرازيل بمونديال ناشئات الطائرة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 08:08 ص
جريدة الدستور
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يخوض منتخب مصر لناشئات الكرة الطائرة مباراة مصيرية أمام ضيفه البرازيلى فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين فى الجولة الأخيرة بالمجموعة الأولى ببطولة العالم التى تستضيفها مصر حتى يوم السبت المقبل.

وكان المنتخب الوطني فاز على بورتوريكو والكاميرون بنفس النتيجة 3-1 وخسر أمام الصين 0-3 ليتأهل لدور ال١٦ باحتلاله حتى الآن المركز الثالث برصيد ٦ نقاط خلف البرازيل الثانى بنفس الرصيد والصين المتصدرة ب9 نقاط حتى الان.

وسيسعى المنتخب للفوز بمباراة اليوم من أجل احتلال المركز الثانى بالمجموعة ومواجهة صاحب المركز الثالث بالمجموعة الثانية.

وسيسبق مباراة المنتخب إقامة مباراة بنفس المجموعة بين الصين وبورتوريكو فى تمام الخامسة والنصف، كما سيشهد اليوم أيضا اقامة مباريات الجولة الاخيرة بالمجموعات الاخرى "الثانية والثالثة والرابعة".

ففى المجموعة الثانية، تقام مباراة بين ايطاليا والمكسيك فى ١٢ والنصف ظهرا...ومباراة بين امريكا وكندا فى الثالثة عصرا.
وفى المجموعة الثالثة، تقام مباراة الأرجنتين وتايلاند فى الخامسة والنصف عصرا...ومباراة روسيا ورومانيا فى الثامنة مساء اليوم.

أما فى المجموعة الرابعة، فتقام مباراة بين تركيا والكونغو الديمقراطية فى ١٢ ونصف ظهرا..ومباراة بين اليابان وبلغاريا فى الثالثة عصرا.
يذكر ان صالة هيئة قناة السويس بالاسماعيلية تستضيف منافسات المجموعتين الأولى والثانية...فيما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة بمجمع الصالات باستاد القاهرة.

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