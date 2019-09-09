استمرار إغلاق مطار معيتيقة الليبي لأجل غير مسمى

أكدت إدارة مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس يوم الاثنين استمرار إغلاق المطار حتى إشعار آخر.



وأوضحت إدارة المطار في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأن "الملاحة الجوية تعتبر معلقة لحين إشعار آخر أي دون تحديد موعد وهذا الإشعار الصادر من مصلحة الطيران المدني".



وأضاف البيان "لن تعود الملاحة إلا بكتاب مشابه من الجهة المخولة لذلك وبعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة".



وأعلنت مصلحة الطيران المدني في ليبيا منذ قرابة أسبوعين تعليق الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي "لأسباب أمنية".



ونقلت جميع الشركات الجوية رحلاتها إلى مطار مصراتة الدولي (200 كلم) شرق العاصمة طرابلس.



ويأتي القرار عقب استهداف المطار بعدد من القذائف الصاروخية تسببت في إصابة عدد من الحجاج الليبيين العائدين من السعودية، إلى جانب تسجيل أضرار بأرضية المطار وإصابة طائرة وخروجها عن الخدمة، الأمر الذي دفع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس إلى إيفاد فريق لمعاينة المطار.



وتمكن الفريق الأممي من التثبت من إصابة أربعة صواريخ للأجزاء المدنية في المطار، إذ سقطت ثلاثة منها في موقف السيارات، بينما أصاب الصاروخ الآخر مدرج الطائرات.



وأكد غسان سلامة، المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا الأسبوع الماضي، بأن البعثة تعمل من أجل الوصول إلى ضمانات لإعادة تشغيل المطار في أقرب وقت.



واتهمت حكومة الوفاق الوطني قوات الجيش الوطني التي يقودها المشير خليفة حفتر بقصف المطار.



ويعد مطار معيتيقة الدولي المقام داخل قاعدة طرابلس الجوية المنفذ الجوي الوحيد في غرب ليبيا والعاصمة طرابلس منذ تدمير مطار طرابلس الدولي المنفذ الجوي الرئيسي في ليبيا جراء معارك في العام 2014.



وتشن قوات الجيش الوطني هجوما منذ مطلع إبريل الماضي للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا التي أعلنت من جانبها إطلاق عملية لصد الهجوم.



وتسببت المعارك منذ اندلاعها في مقتل 1093 شخصا وإصابة نحو 6 آلاف آخرين إضافة إلى نزوح قرابة 120 ألف شخص من مواقع الاشتباكات، بحسب الأمم المتحدة.