الإثنين 09 سبتمبر 2019 الموافق 10 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استمرار إغلاق مطار معيتيقة الليبي لأجل غير مسمى

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 08:07 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
طباعة
أكدت إدارة مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس يوم الاثنين استمرار إغلاق المطار حتى إشعار آخر.

وأوضحت إدارة المطار في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأن "الملاحة الجوية تعتبر معلقة لحين إشعار آخر أي دون تحديد موعد وهذا الإشعار الصادر من مصلحة الطيران المدني".

وأضاف البيان "لن تعود الملاحة إلا بكتاب مشابه من الجهة المخولة لذلك وبعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة".

وأعلنت مصلحة الطيران المدني في ليبيا منذ قرابة أسبوعين تعليق الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي "لأسباب أمنية".

ونقلت جميع الشركات الجوية رحلاتها إلى مطار مصراتة الدولي (200 كلم) شرق العاصمة طرابلس.

ويأتي القرار عقب استهداف المطار بعدد من القذائف الصاروخية تسببت في إصابة عدد من الحجاج الليبيين العائدين من السعودية، إلى جانب تسجيل أضرار بأرضية المطار وإصابة طائرة وخروجها عن الخدمة، الأمر الذي دفع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس إلى إيفاد فريق لمعاينة المطار.

وتمكن الفريق الأممي من التثبت من إصابة أربعة صواريخ للأجزاء المدنية في المطار، إذ سقطت ثلاثة منها في موقف السيارات، بينما أصاب الصاروخ الآخر مدرج الطائرات.

وأكد غسان سلامة، المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا الأسبوع الماضي، بأن البعثة تعمل من أجل الوصول إلى ضمانات لإعادة تشغيل المطار في أقرب وقت.

واتهمت حكومة الوفاق الوطني قوات الجيش الوطني التي يقودها المشير خليفة حفتر بقصف المطار.

ويعد مطار معيتيقة الدولي المقام داخل قاعدة طرابلس الجوية المنفذ الجوي الوحيد في غرب ليبيا والعاصمة طرابلس منذ تدمير مطار طرابلس الدولي المنفذ الجوي الرئيسي في ليبيا جراء معارك في العام 2014.

وتشن قوات الجيش الوطني هجوما منذ مطلع إبريل الماضي للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا التي أعلنت من جانبها إطلاق عملية لصد الهجوم.

وتسببت المعارك منذ اندلاعها في مقتل 1093 شخصا وإصابة نحو 6 آلاف آخرين إضافة إلى نزوح قرابة 120 ألف شخص من مواقع الاشتباكات، بحسب الأمم المتحدة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

بعد الفوز بالكأس.. "فيفا" يوجه رسالة إلى الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

الآن ننشر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2019 اليوم الأحد عبر tansik.egypt

منذ حوالي 22 ساعة

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 للجامعات برقم الجلوس الآن

منذ حوالي 11 ساعة

موعد مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك

ads

الصور

image description

في 30 صورة.. تفاصيل احتفالية وفاء النيل

image description

الآلاف من جماهير الزمالك تملأ "برج العرب" أمام بيراميدز (صور)

image description

بحضور حكام أجانب.. هواة "البادجى" يتنافسون لاختيار أجمل طائر (صور)

image description

احتفالية المجلس القومي للأعمال الدرامية

image description

مباراة منتخب مصر الأوليمبى والسعودية الودية

الأكثر قراءة

أسعار الدولار اليوم الإثنين 9 سبتمبر 2019

بعد الفوز بالكأس.. "فيفا" يوجه رسالة إلى الزمالك

الآن ننشر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2019 اليوم الأحد عبر tansik.egypt

ياسر برهامي يجيب: ما سر قوة الإخوان في"رابعة" وسبب تمسكهم به؟

أيام زمان

"شرفنطح".. قصة ممثل مصرى اشتهر ببخله الشديد

شاهد.. صورة نادرة للفنان علاء ولي الدين وهو طفل صغير

مشهد أصر أحمد زكي على تمثيله فنسيه فريق العمل داخل ثلاجة الموتى

قصة الفنانة التى تولت زينب صدقي تغسيلها

الصحة

باحثون: "تجميد البويضات" عملية مكلفة ونسبة نجاحها ضئيلة

علامات ومراحل الإصابة بألزهايمر

دراسة: لقاح الأنفلونزا آمن للحوامل

أمل جديد في علاج التصلب المتعدد

الرئيس نيوز

100 ألف جنيه لكل لاعب بالزمالك بعد التتويج بكأس مصر

"أديب": مفيش إخوانجي حاسس بأمان إلا في قطر

إخلاء سبيل الشاب منتحل صفة "ضابط مرور" في فيصل

"أوباما" يحزر أول أهداف الزمالك.. و"بنشرقي" يحطم أحلام بيراميدز

منوعات

"بريتش إيرويز" تلغي رحلاتها في بريطانيا

فى يوم عيده.. الفلاح المصرى من الإصلاح الزراعي إلى الكارت الذكي

"الصحة": الحر قتل 1500 مواطن فرنسي

الإمارات تستضيف عرض "بيبى شارك" العالمى

كشكول

اجتماع في 6 أكتوبر التعليمية لحل أزمة عجز المعلمين قبل الموسم الدراسي

"شعلان" رئيساً لجامعة الزقازيق

لقاء جماهيري لحل مشكلات التعليم في محافظة الوادي الجديد

"صيدلة بني سويف" تحتفل باليوبيل الفضي

إسلام سياسي

قرقاش يعلق على قرار الرئيس الأمريكي بشأن التفاوض مع طالبان

المبعوث الأممي:نثمن جهود الوساطة السعودية بشأن التهدئة باليمن

الإفتاء: النبى شهد لجيش مصر بالخيرية

جبهة مورو "المسلحة" تبدأ بتسريح مقاتليها فى الفلبين


زيت وسكر

فوائد الخضروات والفواكه لمريض السرطان

استرداد مستحقات 40 عاملًا مصريًا يعملون فى لبنان

شرطة التموين تكثف جهودها لضبط الأسواق

ضبط 560 قرص ترامادول بدمياط

مقالات الرأي
عمرو خالد
كيف تفوّض ربك ليكون وكيلك؟
د.أحمد الخميسى
المرأة ليست صندوقًا لحفظ شرف الرجال
مؤمن المحمدي
باجيو
ماجد حبته
المفقودون فى الأرض
المزيد

الثقافة

"هوا يا هوا" فى ختام مشاركة "كفر الزيات" للموسيقى العربية بـ"مطروح"

عفيفى: باسم الخلافة أريقت دماء أكثر مما فى الصراع العربى الإسرائيلى

افتتاح مهرجان "مسرح الهواة" بالإسكندرية.. الخميس

اليوم.. مناقشة ديوان "قفزة أخيرة لسمكة ميتة" بورشة الزيتون

صفحتنا ع الفيس بوك