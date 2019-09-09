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عالم

البرلمان الجورجي يصادق على رئيس الوزراء الجديد وحكومته

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 08:02 ص
البرلمان الجورجي
البرلمان الجورجي
وكالات
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صوت البرلمان الجورجي يوم الاثنين للموافقة على حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء جيورجي غاخاريا.

وخلال جلسة استثنائية، صدق نواب البرلمان الجورجي على رئيس الوزراء الجديد وأعضاء الحكومة بأغلبية 98 صوتا مؤيدا مقابل لا شيء.

وقاطع نواب من حزب الحركة الوطنية المتحدة وحزب جورجيا الأوروبي وحزب تحالف الوطنيين في جورجيا التصويت.

وقال غاخاريا لوسائل الإعلام المحلية بعد التصويت إن "تنفيذ العمل هو المهمة الرئيسية للحكومة الجديدة. وسنبذل قصارى جهدنا لتزويد المواطنين بإنجازات ملموسة في المستقبل القريب".

ورشح الحزب الحاكم الجورجي غاخاريا لتولي رئاسة الوزراء في 3 سبتمبر، بعد استقالة رئيس الوزراء ماموكا باختادزه في 2 سبتمبر.

ووفقا للدستور الجورجي، يحتاج رئيس الوزراء الجديد إلى ضمان حصوله على 76 صوتا كحد أدنى في البرلمان للمصادقة على حكومته.

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