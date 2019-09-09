فرار 12 محتجزًا من مركز للمهاجرين بالسويد

فرّ عدة محتجزين من مركز لاحتجاز المهاجرين بالقرب من ستوكهولم خلال الليل، حسبما أفاد منفذ "إس في تي" السويدي الإخباري يوم الأثنين.



وهرب ما مجموعه 12 محتجزا، بعضهم كانوا بانتظار الترحيل، من منشأة تابعة لوكالة الهجرة السويدية، شمال ستوكهولم، عند حوالي 3 صباحا بالتوقيت المحلي يوم الأثنين.



بحلول الساعة 7 صباحا، كانت الشرطة قد اعتقلت 6 من الهاربين. ووفقا لـ "إس في تي"، فإن الحادث وقع كنتيجة لترحيل 80 شخصا يوم الثلاثاء إلى العاصمة الأفغانية كابول.



وقال ضابط الشرطة ماتس ألمجويست لـ"إس في تي" إنه يعتقد بأن الأشخاص قد خرجوا من المنشأة عن طريق تحطيم إحدى النوافذ ثم الفرار سيرا على الأقدام.



ولا يعد الهروب من مركز الاحتجاز جريمة بحد ذاته، بيد أن "إس في تي" ذكرت أن بعض الأشخاص المتورطين قد يواجهون الآن ملاحقة قضائية بسبب كسر النافذة من أجل الهروب.