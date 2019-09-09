اجتماع روسى فرنسى فى موسكو لتسوية النزاع بأوكرانيا

يلتقي وزيرا الخارجية والدفاع الروسيان سيرجي لافروف، وسيرجي شويجو، اليوم الاثنين في موسكو، نظيريهما الفرنسيين جان إيف لو دريان وفلورنس بارلي.



وسيناقش الوزراء سبل تسوية النزاع في أوكرانيا، والفكرة التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنشاء هيكل أمني أوروبي جديد واستئناف الحوار مع موسكو​​​.



وسيشارك وزراء الخارجية والدفاع لفرنسا وروسيا في الاجتماع الثاني عشر لمجلس التعاون الأمني ​​الروسي الفرنسي بصيغة "2+2" في موسكو.



وصيغة (2+2) هي نمط مباحثات تنتهجه الإدارة الروسية مع الدول الاستراتيجية ذات الأهمية الكبرى على مستوى العالم.



وعقدت روسيا هذه الصيغة من المباحثات مع 6 دول على مستوى العالم حتى الآن، هي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان، وانضمت لها أخيرا مصر.