ترامب يتمنى الشفاء لأمير الكويت ويتطلع لاستقباله

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تطلعه لاستقبال أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، متمنيًا له الشفاء العاجل بعد تأجيل الأخير اللقاء المقرر بسبب دخوله إلى المستشفى.



وقال البيت الأبيض في بيان صحفي، أمس الأحد، إن ترامب يتطلع لاستقبال أمير الكويت في واشنطن بمجرد تماثله للشفاء.



وأضاف البيان أنه، تم إبلاغ الرئيس الأمريكي أن الشيخ صباح الأحمد سيؤجل زيارته المقررة في الـ12 سبتمبر الجاري إلى البيت الأبيض بعد أن دخل إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال بسبب حالته الصحية.



وأكد البيان أن، الأمير هو قائد يحظى باحترام كبير وظل شريكًا للولايات المتحدة في مواجهة التحديات في المنطقة.



وأعلن وزير الديوان الأميري الكويتي، علي جراح الصباح، في وقت سابق، أن الأمير دخل إلى مستشفى بالولايات المتحدة وتم تأجيل لقائه مع ترامب.