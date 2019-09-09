الإثنين 09 سبتمبر 2019 الموافق 10 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

7 أفلام رعب مقتبسة من جرائم حقيقية

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 06:02 ص
جريدة الدستور
طباعة
على مدار التاريخ، طرحت هوليوود أكثر من فيلم مقتبس من جرائم حقيقية، حاولت بها إظهار احترامها للضحية وفاجعة الخسارة، وفي الوقت نفسه تغليف الحبكة بعاملي التسلية والمتعة اللازميْن لإنجاح أي فيلم تجاري.

ومع إصدار فيلم Once Upon a Time in Hollywood "حدث ذات مرة في هوليوود" المقتبس من جريمة حقيقية، يستعيد موقع "سكرين رانت" الأمريكي أشهر الأفلام الأجنبية التي بُنيت أحداثها على حوادث واقعية.

1- Once Upon a Time in Hollywood "حدث ذات مرة في هوليوود"
فيلم للمخرج كوينتن تارانتينو، من بطولة ليوناردو دي كابريو، براد بيت، آل باتشينو، وباقة كبيرة من نجوم هوليوود.

شارك الفيلم في مهرجان كان السينمائي العام الماضي، ويتناول رحلة كفاح ممثل مغمور ومؤدي الحركات الخطرة الخاصة به لاستعادة مجدهما البائد، في الوقت الذي تعيد فيه جريمة قتل السفاح تشارلز مانسون للممثلة الأمريكية شارون تيت تشكيل هوليوود من جديد.

2- Gone Girl "الزوجة المفقودة"
فيلم للمخرج جيليان فلين، من بطولة بن أفليك، ويتناول سعي زوج محموم لإيجاد زوجته المفقودة وتبرئة ذمته من تهمة قتلها، ليتضح في النهاية أن الزوجة خططت بنفسها لعملية اختفائها لإلصاق التهمة بزوجها الخائن.

الفيلم مقتبس من جريمة حقيقية حدثت عام 2002، اختفت على إثرها لاسي بيترسون واتُهم الزوج بقتلها.

3- Catch Me If You Can "امسك بي إن استطعت"
واحد من أنجح أفلام الممثل المخضرم توم هانكس على الإطلاق، فضلًا عن كونه واحدا من أسباب شهرة ليوناردو دي كابريو.

يتناول الفيلم قصة مزور الشيكات الشهير فرانك أباجنيل الذي حير السلطات الأمريكية في الستينيات.

4- Psycho "سايكو"
واحد من أشهر الأفلام الكلاسيكية في تاريخ أمريكا، طرح لأول مرة عام 1960، ثم صدر له أكثر من نسخة فيما بعد.

يتناول الفيلم قصة القاتل المتسلسل نورمان بيتس وعلاقته المضطربة بوالدته، وقد اقتبس مخرج الفيلم هيتشكوك أحداثه من حياة القاتل المتسلسل إد جين.

5- Monster "وحش"
استمد صناع فيلم "وحش" الفائز بالأوسكار الإلهام من حياة السفاحة الأمريكية أيلين كارول ورنوس التي قتلت 6 رجال وأخفت أغلب جثث ضحاياها.

الفيلم من بطولة كريستينا ريتشي وشارليز ثيرون، وقد فازت الأخيرة بأوسكار أفضل ممثلة عن دور السفاحة أيلين.

6- Halloween "هالوين"
كثير من محبي فيلم الرعب "هالوين" لا يعلمون أن قصة القاتل المتسلسل مايكل مايرز مقتبسة من قصة قاتل حقيقي.

ذكر مخرج الفيلم جون كاربنتر أنه خلال تفكيره في فيلم "هالوين" زار مصحة للأمراض العقلية وهناك التقى طفلا صغيرا يمتلك نظرة جامدة تمامًا مثل القاتل مايكل مايرز، ليحكي بعد ذلك أن هذه النظرة كانت السبب في تقديم شخصية "مايرز" بهذا الشكل.

7- The Silence of the Lambs "صمت الحملان"
"صمت الحملان" من أفلام الرعب الكلاسيكية التي تتناول حياة السفاح وآكل لحوم البشر الطبيب هانيبال ليكتر.

رغم كون هانيبال ليكتر شخصية خيالية فإن زميله في السجن بافلو بيل مأخوذ عن قتلة حقيقيين منهم تيد باندي السفاح الشهير الذي قتل أكثر من 30 امرأة خلال حياته.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

موعد مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 للجامعات برقم الجلوس الآن

منذ حوالي 21 ساعة

ظهرت رسميًا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 بالرقم السري اليوم الأحد

منذ حوالي 10 ساعة

"جواري الإخوان".. كيف باعت زينب الغزالي نفسها لحسن البنا بوثيقة كتابية؟

ads

الصور

image description

في 30 صورة.. تفاصيل احتفالية وفاء النيل

image description

الآلاف من جماهير الزمالك تملأ "برج العرب" أمام بيراميدز (صور)

image description

بحضور حكام أجانب.. هواة "البادجى" يتنافسون لاختيار أجمل طائر (صور)

image description

احتفالية المجلس القومي للأعمال الدرامية

image description

مباراة منتخب مصر الأوليمبى والسعودية الودية

الأكثر قراءة

بعد الفوز بالكأس.. "فيفا" يوجه رسالة إلى الزمالك

الآن ننشر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2019 اليوم الأحد عبر tansik.egypt

ياسر برهامي يجيب: ما سر قوة الإخوان في"رابعة" وسبب تمسكهم به؟

الظهور الرسمي.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2019 | الثانوية العامة

أيام زمان

"شرفنطح".. قصة ممثل مصرى اشتهر ببخله الشديد

شاهد.. صورة نادرة للفنان علاء ولي الدين وهو طفل صغير

مشهد أصر أحمد زكي على تمثيله فنسيه فريق العمل داخل ثلاجة الموتى

قصة الفنانة التى تولت زينب صدقي تغسيلها

الصحة

علامات ومراحل الإصابة بألزهايمر

دراسة: لقاح الأنفلونزا آمن للحوامل

أمل جديد في علاج التصلب المتعدد

احذر.. اللحوم المصنعة من مسببات سرطان المعدة

الرئيس نيوز

100 ألف جنيه لكل لاعب بالزمالك بعد التتويج بكأس مصر

"أديب": مفيش إخوانجي حاسس بأمان إلا في قطر

إخلاء سبيل الشاب منتحل صفة "ضابط مرور" في فيصل

"أوباما" يحزر أول أهداف الزمالك.. و"بنشرقي" يحطم أحلام بيراميدز

منوعات

"الصحة": الحر قتل 1500 مواطن فرنسي

الإمارات تستضيف عرض "بيبى شارك" العالمى

كريستين ستيورات تعلن الدور الذى ترغب فى تجسيده

آمال جديدة لعلاج نهائى لمرض السكرى

كشكول

اجتماع في 6 أكتوبر التعليمية لحل أزمة عجز المعلمين قبل الموسم الدراسي

"شعلان" رئيساً لجامعة الزقازيق

لقاء جماهيري لحل مشكلات التعليم في محافظة الوادي الجديد

"صيدلة بني سويف" تحتفل باليوبيل الفضي

إسلام سياسي

قرقاش يعلق على قرار الرئيس الأمريكي بشأن التفاوض مع طالبان

المبعوث الأممي:نثمن جهود الوساطة السعودية بشأن التهدئة باليمن

الإفتاء: النبى شهد لجيش مصر بالخيرية

جبهة مورو "المسلحة" تبدأ بتسريح مقاتليها فى الفلبين


زيت وسكر

فوائد الخضروات والفواكه لمريض السرطان

استرداد مستحقات 40 عاملًا مصريًا يعملون فى لبنان

شرطة التموين تكثف جهودها لضبط الأسواق

ضبط 560 قرص ترامادول بدمياط

مقالات الرأي
عمرو خالد
كيف تفوّض ربك ليكون وكيلك؟
د.أحمد الخميسى
المرأة ليست صندوقًا لحفظ شرف الرجال
مؤمن المحمدي
باجيو
ماجد حبته
المفقودون فى الأرض
المزيد

الثقافة

"هوا يا هوا" فى ختام مشاركة "كفر الزيات" للموسيقى العربية بـ"مطروح"

عفيفى: باسم الخلافة أريقت دماء أكثر مما فى الصراع العربى الإسرائيلى

افتتاح مهرجان "مسرح الهواة" بالإسكندرية.. الخميس

اليوم.. مناقشة ديوان "قفزة أخيرة لسمكة ميتة" بورشة الزيتون

صفحتنا ع الفيس بوك