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تكنولوجيا

10 مميزات لأحدث إصدارات "آبل" ios 13

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 05:58 ص
جريدة الدستور
وكالات
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تستعد شركة آبل الأمريكية للكشف غدا الثلاثاء فى السابعة مساءً، عن أجدد نسخة من هاتفها الشهير آيفون، بالإضافة لنظام تشغيلها الأحدث ios 13، والذى يأتى بمميزات غير مسبوقة فى تجربة استخدام iphone.

وكشفت عدة تقارير تقنية عن أبرز ميزات ios 13 الجديد، نستعرضها فى القائمة التالية، ويعد أبرزها ميزة الوضع الليلى أو Dark mood.

1- خاصية الـ Dark mood أو الوضع الليلى، التى تتيح اللون الٍاسود كبديل عن الأبيض فى واجهة استخدام الهاتف.

2 - تقليل مساحة تحديثات التطبيقات بنسبة 30% بدلًا من المساحات الضخمة المعتادة، كما أن تحديثات النظام نفسه ستكون أقل مساحة بنسبة 60%.

3- زيادة سرعة فتح التطبيقات بمعدل لاضعف، كما أنه أصبح بالإمكان تحمل أي تطبيق مهما كان حجمه من باقة الإنترنت، بعدما كان مقتصرًا على الواى فاى فقط.

4- إضافة خاصية memojies لكل إصدارات آيفون المجهزة للتحديث الجديد، وليس اقتصارها على فئة الـ X فقط.

5- تغيير زاوية الإضاءة فى ميزة العزل ( portrait ) الخاصه بالصور، بالإضافة لحذف الصور المتكررة لتوفير مساحة هاتفك، بالإضافة للبحث بين الصور بالتواريخ بصورة أكثر دقة.

6- إمكانية رد siri بدلًا منك وأنت مشعول بإخباره ذلك.

7- السحب للكتابة أو swipe to type، وهى ميزة جديدة من شأنها جعل الكتابة أسرع وأسهل.

8- زيادة سرعة استجابة خاصية التعرف على الوجه أو Face ID بنسبة 30%.

9- مشاركة ما تسمعه من أغانى على سماعة air pods مع نفس السماعة لصديقك، بمجرد تلامس الهاتفين الخاصين بكما، كما سماعتين air pods على آيفون واحد.

10- الدخول على شبكة الواي فاي من ال control center بدلًا من الذهاب للإعدادات.

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