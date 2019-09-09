أسعار الدولار اليوم الإثنين 9 سبتمبر 2019

تراجع الدولار أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الإثنين، وفقد الدولار 130 قرشا خلال تعاملات الشهر الماضي.



وكانت أسعار الدولار أمام الجنيه سجلت تراجعات كبيرة على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، حيث خسر نحو 6 قروش؛ ليصل سعره بالبنك المركزي إلى 16.42 جنيه للشراء، و16.54 جنيه للبيع.



أسعار الدولار اليوم بالبنوك اليوم الإثنين:



أسعار الدولار في البنك المركزي 16.41 16.52

أسعار الدولار في بنك مصر 16.44 16.54

أسعار الدولار في البنك الأهلي 16.44 16.54

أسعار الدولار في بنك القاهرة 16.44 16.54

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية 16.50 16.60

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي 16.42 16.52

أسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 16.46 16.56

أسعار الدولار في بنك عودة 16.44 16.54