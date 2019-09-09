أسعار الذهب اليوم الإثنين 9 سبتمبر 2019

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا ملحوظًا، اليوم الإثنين، ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 793 جنيها، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 694 جنيها، وسعر الذهب عيار 18، نحو 595 جنيها، بينما وصل سعر جنيه الذهب إلى 5552 جنيها.



وتعد التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تؤثر على متغيرات أسعار الذهب بشكل عام على مستوى العالم، وكذلك السوق المحلية، وأيضًا تدفع في اتجاه زيادة الطلب على المعدن النفيس عالميًا، ومن ثم تأثر أسعاره محليًا.



وتتغيّر أسعار الذهب يوميًا تبعًا لعدّة عوامل، وترجع التغيرات بحركة أسعار الذهب إلي الكثير من العوامل المحلية والعالمية، ومنها سعر الدولار بالبنوك والسوق السوداء، بالإضافة إلى حالة العرض والطلب بسوق الشراء وسعر أوقية الذهب عالميًا، حيث أن اضطراب سعر الدولار وعدم استقراره يؤدى إلى تغير أسعار الذهب سواء كانت زيادة أو نقصانًا بنسبة كبيرة، ولكن بشكل عام تتغير أسعار الذهب متأثرة بالتغير الذي تشهده الأسعار عالميًا.