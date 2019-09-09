الإمارات تستضيف عرض "بيبى شارك" العالمى

أعلنت شركة "Spacetoon Event" المتخصصة في مجال الترفيه الموجه للطفل، مؤخرًا، مشاركتها في "أسبوع العائلة أبوظبي"، من خلال عرض "بينكفونج بيبي شارك" الغنائي المسرحي، في الفترة ما بين 26 - 28 سبتمبر في منارة السعديات.



ويكتسب هذا الحدث العالمي أهمية استثنائيّة لكونه يُقام لأول مرة في المنطقة العربيّة، بمشاركة الطاقم الأساسي قادمًا من كوريا، ليُتيح الفرصة أمام الجمهور في أبوظبي فرصة لقاء شخصيات "بينكفونج" و"بيبي شارك" الشهيرة مباشرة.



وينتظر عشاق هذه الظاهرة العالميّة عرضا مسرحيّا تفاعليا، مستوحى من أغنية "بيبي شارك"، التي سجلت أكثر من 2.5 مليار مشاهدة على موقع "يوتيوب"، حيث سيذهبون في رحلة للبحث عن "بيبي شارك" الضائع في المحيط.



وذكرت "Spacetoon"، الوكيل الرسمي لعلامة بينكفونج التجارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنّه إلى جانب العرض الغنائي الرئيسيّ، من المخطط أن يكون هناك مجموعة من النشاطات الترفيهيّة والتعليمية.



ويستمر الحدث على مدار 3 أيام متتالية، بمعدل 3 عروض في اليوم الواحد، حيث يبدأ العرض الأول في تمام الساعة 4:00 مساءً، يليها العرض الثاني في 6:30 مساءً، ثم العرض الأخير في تمام الساعة 8:00 مساءً.



وكانت "SmartStudy" الشركة المنتجة لأغنية بيبي شارك، أعلنت أنّ الإمارات تعد أول بلد عربيّ يستضيف هذا الحدث العالمي، وخامس دولة يجرى بها بعد كل من الصين، وكوريا، وسنغافورة، وماليزيا.



وأوضحت الشركة أن أبوظبي ستكون الوجهة الأولى للطاقم الكوري في جولته العالميّة، حيث سيتجه بعد ذلك نحو إندونيسيا، ويختتم بعد ذلك جولته في الفلبين.



وقالت جيمي أوه، مديرة تطوير الأعمال على المستوى العالميّ في "SmartStudy"، في بيان: "نجح هذا العرض الغنائي الذي أُقيم في كوريا أولًا في جذب أكثر من 80 ألف مشاهد في جولته بمختلف البلدان الآسيوية".



وأضافت: "نحن متحمسون حقًا لنقل هذه التجربة الممتعة إلى الإمارات، لتكون بذلك أول بلد عربي يستضيف هذا الحدث".



بدوره علّق أحمد ويس، المدير العام لشركة Spacetoon Event، قائلًا: "نسعى دائمًا إلى تقديم تجارب ترفيهيّة مذهلة للجمهور في العالم العربي، ونحن واثقون من نجاح هذا الحدث العالميّ، وتركه بصمة مميزة في أسبوع العائلة أبوظبي".



وتوسطت "Spacetoon" في أبريل، شراكة بين كل من "إعمار" وشركة SmartStudy، وجدت بموجبها ظاهرة "بيبي شارك" طريقًا لها إلى قلب مدينة دبي، حيث تمايلت نافورة دبي، أضخم نافورة راقصة في العالم، على أنغام أغنية "بيبي شارك".



وتتوفر تذاكر عرض بيبي شارك الغنائي المسرحيّ، للحجز في جميع مراكز فيرجين ميجا ستور في الإمارات، وعبر الموقع الإلكتروني الرسمي.