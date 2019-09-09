دراسة جديدة تكشف اعتقادات خاطئة عن البيتزا

يعتقد كثيرون أن البيتزا طعام غير صحي لكن لخبيرة تغذية رأي آخر، إذ تقول إنها أكثر توازنًا غذائيًا، من حبوب الإفطار.



وفي حديث لشبكة أي بي سي نيوز، قالت تشيلسي عامر، أخصائية التغذية في نيويورك: "من المدهش أن البيتزا يمكن أن تكون خيارًا أكثر توازنًا من العديد من حبوب الإفطار المليئة بالسكريات".



وأضافت "تحتوي شريحة من بيتزا الجبن العادي على نسب متوازنة من الكربوهيدرات والبروتينات والدهون، في حين أن وعاء من الحبوب السكرية مع الحليب قليل الدسم، خيار غني بالسكريات والكربوهيدرات".



واستدركت الخبيرة بالقول إنها لا توصي بالبيتزا وجبة إفطار يومية، لكنها تحث على التركيز على توازن الكربوهيدرات الغنية بالألياف، والبروتينات الخالية من الدهون.