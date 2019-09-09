كل ما تريد معرفته عن محور ديروط العلوى

تعمل هيئة الطرق والكباري على سرعة إنها المحلور الموجودة على النيل فى الصعيد وذلك لخلق مزيد من الفرص الاستثمارية ودعم المنطقة بالكامل.



ونسلط الضوء على واحد من أهم المحاور التي يتم إنشاءها على النيل في الصعيد وهو محور ديروط العلوي:



- يتم تنفيذ أعمال المرحلة الأولى لمحور ديروط العلوي على النيل والتي تمتد من الطريق الزراعي الغربي الى الطريق الصحراوي الشرقي بطول 28 كيلومتر.



- يبلغ العرض 21 مترا، بواقع حارتين مروريتين لكل اتجاه.



- يبلغ التكلفة الخاصة بمحور ديروط العلوى إجمالية 1.7 مليار جنيه، حيث تتكون من 5 كباري و7 أنفاق.



- تشمل أعمال محور ديروط العلوي كوبري على النيل بطول حوالي 1000 متر، وكوبري على السكة الحديد بطول 630 مترا أعلى طريق (أسيوط – سوهاج) الزراعي، وسكة حديد القاهرة أسوان، وترعة الإبراهيمية.



- المخطط الانتهاء من المشروع قبل 30 6 2020.

