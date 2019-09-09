بعد الفوز بالكأس.. "فيفا" يوجه رسالة إلى الزمالك

هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فريق كرة القدم الأول بالزمالك بقيادة المدرب ميتشو، بحصد كأس مصر أمس الأحد على حساب فريق بيراميدز بنتيجة 3-0، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.



وكتب النادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في رسالة للقلعة البيضاء: "تهانينا لمدرسة الفن والهندسة نادي الزمالك الفوز ببطولة كأس مصر موسم 2018-2019، فاز 3-0 على نادي بيراميدز بأهداف أوباما وبنشرقي "هدفين" ليتوّج بطلًا عن جدارة للموسم الثاني على التوالي وللمرة 27 في تاريخه، ألف مبروك للأبطال".



يذكر أن الزمالك فاز بكأس مصر للمرة الثانية على التوالي، واستلم "شيكبالا" قائد الفريق الأبيض الكأس ليحتفل به مع زملاءه.