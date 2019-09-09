موعد افتتاح محطات "هشام بركات" و"النزهة1 و2" بمترو الأنفاق

أكدت الهيئة القومية للأنفاق، على أن العمل مستمر على قدم وساق لسرعة إنهاء أعمال محطة هشام بركات والنزهة1 و2، وذلك في المرحلة الأولى بالمرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو.



وأوضحت الهيئة، إن إفتتاح تلك المرحلة سيكون خلال نهاية العام الجارى، وستساعد تلك المحطات في خدمة أهالى المنطقة بصورة كبيرة وستساهم في توفير خدمة النقل الجماعي بصورة كبيرة، إلى جانب تقليل تواجد السيارات الخاصة في الشوارع وبالتالى تخفيف الزحام بصورة كبيرة.



وأشارت الهيئة القومية للأنفاق إلى أن هناك اهتمام كبير من الدولة لإنشاء خطوط مترو جديدة تخدم كافة المناطق.