احذر.. اللحوم المصنعة من مسببات سرطان المعدة

يُعد الإحساس بالحرقة عند البلع، والشعور بالامتلاء بعد تناول كميات صغيرة من الطعام والشعور بألم البطن من الأعراض الأخرى لسرطان المعدة.



ووفقًا للموقع الطبى العالمى "Health"فإن غالبية المرات يتم تشخيص سرطان المعدة في مرحلة متقدمة؛ لأن الأعراض نادرًا ما تكون ظاهرة في مرحله المبكرة.



أن الشعور باستمرار بفقدان التنفس وظهو الدم في البراز وعسر الهضم المستمر هي أيضًا علامات تحذيرية ينبغي عدم إغفالها مؤشر للإصابة بسرطان المعدة.



والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة هم المدخنين، ويعد سرطان المعدة الأكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا.



كما إن تناول الكثير من الأطعمة المملحة واللحوم المصنعة والتدخين أحد أبرز أسباب الإصابة بسرطان المعدة، بالإضافة إلى عدم ممارسة الرياضة فهو يزيد أيضًا من خطر الإصابة بسرطان المعدة.