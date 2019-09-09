الإثنين 09 سبتمبر 2019 الموافق 10 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إعصار فاكساى يضرب طوكيو برياح مدمرة وأمطار غزيرة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 02:12 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ضرب إعصار فاكساي منطقة طوكيو الكبرى في وقت مبكر من اليوم الإثنين برياح مدمرة وأمطار غزيرة، ما أدى إلى تعطيل النقل والتسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

وكان فاكساي فوق مدينة ناريتا صباح اليوم الإثنين بعد أن وصل إلى اليابسة القرب من مدينة تشيبا قبل الساعة 5 صباحًا بقليل، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وذكرت الوكالة أن العاصفة كانت تتجه إلى اتجاه شمال شرقي البلاد بسرعة 25 كيلومترا في الساعة.

وبلغت السرعة القصوى للرياح المصاحبة 144 كيلومترا في الساعة وعواصف شدتها 216 كيلومترا في الساعة.

وأصدرت الوكالة تحذيرات من حدوث "رياح عنيفة وعواصف مطيرة شديدة"وانهيارات طينية وفيضانات وأمواج عالية في منطقة طوكيو وشمال شرقي اليابان.

وقالت شركة طوكيو إلكتريك باور إن الكهرباء انقطعت على أكثر من 900 ألف أسرة في منطقة طوكيو الكبرى ومحافظة شيزوكا.

وأعلنت شركة سكة حديد شرقي اليابان تعليق جميع خدمات القطارات في منطقة طوكيو الكبرى حتى الساعة الثامنة صباحًا.

وذكرت هيئة الإذاعة الوطنية اليابانية أنه تم إلغاء أكثر من 100 رحلة طيران مقررة اليوم الإثنين بعد إلغاء 135 رحلة يوم الأحد.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن هناك توقعات بهطول أمطار يصل منسوبها إلى 150 ملليمتر في شمال شرقي اليابان وما يصل إلى 100 ملليمتر لمنطقة طوكيو الكبرى ومنطقة كوشين بحلول غدا الثلاثاء.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

الأرصاد تكشف موعد سقوط الأمطار على القاهرة والمحافظات

منذ حوالي 15 ساعة

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 للجامعات برقم الجلوس الآن

منذ حوالي 13 ساعة

صدرت رسمي .. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 للجامعات - اعرف كليتك برقم جلوسك والرقم السري

منذ حوالي 10 ساعة

"فيفا" يغرم الأهلي 990 ألف دولار

ads

الصور

image description

في 30 صورة.. تفاصيل احتفالية وفاء النيل

image description

الآلاف من جماهير الزمالك تملأ "برج العرب" أمام بيراميدز (صور)

image description

بحضور حكام أجانب.. هواة "البادجى" يتنافسون لاختيار أجمل طائر (صور)

image description

احتفالية المجلس القومي للأعمال الدرامية

image description

مباراة منتخب مصر الأوليمبى والسعودية الودية

الأكثر قراءة

الآن ننشر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2019 اليوم الأحد عبر tansik.egypt

ياسر برهامي يجيب: ما سر قوة الإخوان في"رابعة" وسبب تمسكهم به؟

الظهور الرسمي.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2019 | الثانوية العامة

اختناق 20 طفلًا فى حمام سباحة بمصر القديمة

أيام زمان

"شرفنطح".. قصة ممثل مصرى اشتهر ببخله الشديد

شاهد.. صورة نادرة للفنان علاء ولي الدين وهو طفل صغير

مشهد أصر أحمد زكي على تمثيله فنسيه فريق العمل داخل ثلاجة الموتى

قصة الفنانة التى تولت زينب صدقي تغسيلها

الصحة

عقار أمريكي لعلاج سرطان الرئة يحقق نجاحًا بنسبة 54%

4 مشاكل صحية تزيد خطر الإصابة بأمراض الكلى

خلطة طبية للتخلص من التجاعيد

قلة النشاط تضاعف خطر الوفاة

الرئيس نيوز

100 ألف جنيه لكل لاعب بالزمالك بعد التتويج بكأس مصر

"أديب": مفيش إخوانجي حاسس بأمان إلا في قطر

إخلاء سبيل الشاب منتحل صفة "ضابط مرور" في فيصل

"أوباما" يحزر أول أهداف الزمالك.. و"بنشرقي" يحطم أحلام بيراميدز

منوعات

أرقام بيع السلاح البريطانى تفوق المساعدات لليمن

مصمم وسعر فستان "جينيفر لوبيز" مهرجان تورنتو السينمائي

الفاصوليا الخضراء تصبح سامة فى هذه الحالة

3 نصائح لتجنب "النص العنقى"

كشكول

اجتماع في 6 أكتوبر التعليمية لحل أزمة عجز المعلمين قبل الموسم الدراسي

"شعلان" رئيساً لجامعة الزقازيق

لقاء جماهيري لحل مشكلات التعليم في محافظة الوادي الجديد

"صيدلة بني سويف" تحتفل باليوبيل الفضي

إسلام سياسي

قرقاش يعلق على قرار الرئيس الأمريكي بشأن التفاوض مع طالبان

المبعوث الأممي:نثمن جهود الوساطة السعودية بشأن التهدئة باليمن

الإفتاء: النبى شهد لجيش مصر بالخيرية

جبهة مورو "المسلحة" تبدأ بتسريح مقاتليها فى الفلبين


زيت وسكر

فوائد الخضروات والفواكه لمريض السرطان

استرداد مستحقات 40 عاملًا مصريًا يعملون فى لبنان

شرطة التموين تكثف جهودها لضبط الأسواق

ضبط 560 قرص ترامادول بدمياط

مقالات الرأي
عمرو خالد
كيف تفوّض ربك ليكون وكيلك؟
د.أحمد الخميسى
المرأة ليست صندوقًا لحفظ شرف الرجال
مؤمن المحمدي
باجيو
ماجد حبته
المفقودون فى الأرض
المزيد

الثقافة

عفيفى: باسم الخلافة أريقت دماء أكثر مما فى الصراع العربى الإسرائيلى

افتتاح مهرجان "مسرح الهواة" بالإسكندرية.. الخميس

اليوم.. مناقشة ديوان "قفزة أخيرة لسمكة ميتة" بورشة الزيتون

الليلة.. افتتاح مهرجان القاهرة التاسع للڤيديو بمؤسسة مدرار

صفحتنا ع الفيس بوك