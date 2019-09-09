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الثقافة

عفيفى: باسم الخلافة أريقت دماء أكثر مما فى الصراع العربى الإسرائيلى

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 01:41 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة٬ في أولى فعاليات صالونه الفكري، والتي عقدت بمركز دال تحت عنوان "كتاب الإسلام وأصول الحكم بين المطبوع والمخطوط": "إن فكرة عقد الصالون جاءت استجابة لتلاميذه٬ لإحياء فكرة الصالونات الثقافية التي كانت قد شهدتها مصر في عشرينيات القرن الماضي، موضحا: سبقت تدشين الصالون جلسات في الجامعة أشبه بالسيمنار٬ مع الباحثين من الدارسين لدرجة الدكتوراة والذين حصلوا عليها.

وأشار إلى أن ظروف المجتمع المصري فرضت فكرة تأسيس الصالون٬ خاصة في ظل الانغماس الشديد في الجدل السياسي عقب ثورتين٬ وما تثيره الفضائيات من ضجة بأفكار ما أنزل الله بها من سلطان٬ أدت لتشويش فكري وبلبلة لدى قطاعات كبيرة من الشباب، مما طرح معها السؤال حول هل مصر في حاجة إلى جدل سياسي أم نهضة تعليمية وثقافية.

وتابع "عفيفي": لم تكن الصالونات الفكرية في يوم من الأيام نخبوية أو قاصرة على المثقفين والمفكرين٬ أو بعيدة عن الشعب٬ خاصة وأننا في أمس الحاجة لتغيير أفكار المجتمع٬ فقد شبعنا من الجدل والصخب السياسي. كان أيضا هناك سؤال يطرح بين الأكاديميين هل سنظل حبيسي الجامعة أم نخرج للمجتمع؟ وهل نختبئ خلف جدران الجامعة ونترك المجال العام لأشباح تظهر في الفضائيات بشكل أكبر وأوسع؟ لذا جاءت فكرة الصالون كوسيلة للتفاعل والتواصل بين الأكاديميين والمجتمع..

وعن موضوع كتاب الإسلام وأصول الحكم بين المطبوع والمخطوط قال "عفيفي": شهد موضوع الكتاب جدل ونقاش مفتوح حول الخلافة خاصة بعد سقوط الخلافة العثمانية 1925 وزاد بعد إصدار كتاب الشيخ "علي عبد الرازق" الإسلام وأصول الحكم ومازال حتي اليوم. وحركة الإخوان والإسلام السياسى فى عمومها حتى أبو بكر البغدادي وداعش قامت على أساس سقوط الخلافة العثمانية ومحاولات إحيائها. ولم يدرس منهم أحد أن هناك شكا فى انتقال الخلافة العباسية إلى آل عثمان.

وأوضح أن: ما أريق من دماء باسم الخلافة في العصر الحديث أكثر مما أريق في الصراع العربي الإسرائيلي. فلم يدرس أحد منهم ليعرف أنه كان هناك أكثر من خليفة فى نفس الوقت، وعلى سبيل المثال كان هناك الخليفة العباسى فى بغداد وفى الوقت نفسه هناك الخليفة الفاطمى فى مصر والخليفة الأموى فى الأندلس، وخلفاء آخرين أعلنوا الخلافة فى مناطق صغيرة جدا. لم يدرس أحدهم أن الخليفة العباسى قبل سقوط الخلافة على يد المغول، كان قد تحول إلى نموذج أقرب للفاتيكان، يجلس فى بغداد بينما بقية العالم الإسلامى تحول إلى دول. وأن المماليك فى مصر لكى يضفوا الشرعية على حكمهم، جلبوا أحد أبناء الدولة العباسية ونصبوه خليفة فى مصر وأصبح مجرد منصب شرفى، تختزل صلاحياته فى الشكليات، كأن يخرج فى الأعياد والمناسبات والاحتفالات ولكن ليس له دور فى الخلافة أو الحكم، وهذا حدث لمدة مئات السنين.

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