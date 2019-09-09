أرقام بيع السلاح البريطانى تفوق المساعدات لليمن

قالت صحيفة "أوبزيرفر" البريطانية إن "أرباح مبيعات الأسلحة تفوق حجم المساعدات المقدمة لليمن"، في إشارة لصفقات الأسلحة التي اشترتها السعودية من بريطانيا منذ بداية حربها في اليمن.



وقالت كاتبة التقرير، إيما غراهام هاريسون، إن "ما جنته بريطانيا من مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية ودول التحالف في اليمن يزيد بمقدار 8 أضعاف على مساعداتها للمدنيين المحاصرين بسبب النزاع الدائر في اليمن".



وأشارت الكاتبة في مقالها إلى تقرير منظمة "أوكسفام" الذي قال إن بريطانيا قدمت 770 مليون جنيه إسترليني من الأغذية والأدوية وغيرها من المساعدات للمدنيين في اليمن على مدار نصف العقد الماضي، ما يجعل اليمن سادس أكبر بلد يتلقى مساعدات بريطانية.



وفي الوقت نفسه، حققت من مبيعات الأسلحة للتحالف العربي، خلال الفترة نفسها، 6.2 مليار جنيه إسترليني.



وأوضحت الكاتبة أنه على الرغم من قرار إيقاف مبيعات السلاح لدول على رأسها السعودية في يونيو الماضي، إلا أن وزير التجارة الدولية آنذاك، ليام فوكس، تعهد باستئناف الحكم.