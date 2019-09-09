الإثنين 09 سبتمبر 2019 الموافق 10 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أرقام بيع السلاح البريطانى تفوق المساعدات لليمن

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 01:38 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
قالت صحيفة "أوبزيرفر" البريطانية إن "أرباح مبيعات الأسلحة تفوق حجم المساعدات المقدمة لليمن"، في إشارة لصفقات الأسلحة التي اشترتها السعودية من بريطانيا منذ بداية حربها في اليمن.

وقالت كاتبة التقرير، إيما غراهام هاريسون، إن "ما جنته بريطانيا من مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية ودول التحالف في اليمن يزيد بمقدار 8 أضعاف على مساعداتها للمدنيين المحاصرين بسبب النزاع الدائر في اليمن".

وأشارت الكاتبة في مقالها إلى تقرير منظمة "أوكسفام" الذي قال إن بريطانيا قدمت 770 مليون جنيه إسترليني من الأغذية والأدوية وغيرها من المساعدات للمدنيين في اليمن على مدار نصف العقد الماضي، ما يجعل اليمن سادس أكبر بلد يتلقى مساعدات بريطانية.

وفي الوقت نفسه، حققت من مبيعات الأسلحة للتحالف العربي، خلال الفترة نفسها، 6.2 مليار جنيه إسترليني.

وأوضحت الكاتبة أنه على الرغم من قرار إيقاف مبيعات السلاح لدول على رأسها السعودية في يونيو الماضي، إلا أن وزير التجارة الدولية آنذاك، ليام فوكس، تعهد باستئناف الحكم.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

مباراة الزمالك ضد بيراميدز.. الموعد والقنوات الناقلة

منذ حوالي 15 ساعة

الظهور الرسمي.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2019 | الثانوية العامة

منذ حوالي 9 ساعات

نحو المستقبل.. موظفو الحكومة يروون رحلة الانتقال إلى العاصمة الإدارية

ads

الصور

image description

في 30 صورة.. تفاصيل احتفالية وفاء النيل

image description

الآلاف من جماهير الزمالك تملأ "برج العرب" أمام بيراميدز (صور)

image description

بحضور حكام أجانب.. هواة "البادجى" يتنافسون لاختيار أجمل طائر (صور)

image description

احتفالية المجلس القومي للأعمال الدرامية

image description

مباراة منتخب مصر الأوليمبى والسعودية الودية

الأكثر قراءة

الآن ننشر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2019 اليوم الأحد عبر tansik.egypt

ياسر برهامي يجيب: ما سر قوة الإخوان في"رابعة" وسبب تمسكهم به؟

الظهور الرسمي.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2019 | الثانوية العامة

اختناق 20 طفلًا فى حمام سباحة بمصر القديمة

أيام زمان

"شرفنطح".. قصة ممثل مصرى اشتهر ببخله الشديد

شاهد.. صورة نادرة للفنان علاء ولي الدين وهو طفل صغير

مشهد أصر أحمد زكي على تمثيله فنسيه فريق العمل داخل ثلاجة الموتى

قصة الفنانة التى تولت زينب صدقي تغسيلها

الصحة

عقار أمريكي لعلاج سرطان الرئة يحقق نجاحًا بنسبة 54%

4 مشاكل صحية تزيد خطر الإصابة بأمراض الكلى

خلطة طبية للتخلص من التجاعيد

قلة النشاط تضاعف خطر الوفاة

الرئيس نيوز

100 ألف جنيه لكل لاعب بالزمالك بعد التتويج بكأس مصر

"أديب": مفيش إخوانجي حاسس بأمان إلا في قطر

إخلاء سبيل الشاب منتحل صفة "ضابط مرور" في فيصل

"أوباما" يحزر أول أهداف الزمالك.. و"بنشرقي" يحطم أحلام بيراميدز

منوعات

أرقام بيع السلاح البريطانى تفوق المساعدات لليمن

مصمم وسعر فستان "جينيفر لوبيز" مهرجان تورنتو السينمائي

الفاصوليا الخضراء تصبح سامة فى هذه الحالة

3 نصائح لتجنب "النص العنقى"

كشكول

اجتماع في 6 أكتوبر التعليمية لحل أزمة عجز المعلمين قبل الموسم الدراسي

"شعلان" رئيساً لجامعة الزقازيق

لقاء جماهيري لحل مشكلات التعليم في محافظة الوادي الجديد

"صيدلة بني سويف" تحتفل باليوبيل الفضي

إسلام سياسي

قرقاش يعلق على قرار الرئيس الأمريكي بشأن التفاوض مع طالبان

المبعوث الأممي:نثمن جهود الوساطة السعودية بشأن التهدئة باليمن

الإفتاء: النبى شهد لجيش مصر بالخيرية

جبهة مورو "المسلحة" تبدأ بتسريح مقاتليها فى الفلبين


زيت وسكر

فوائد الخضروات والفواكه لمريض السرطان

استرداد مستحقات 40 عاملًا مصريًا يعملون فى لبنان

شرطة التموين تكثف جهودها لضبط الأسواق

ضبط 560 قرص ترامادول بدمياط

مقالات الرأي
عمرو خالد
كيف تفوّض ربك ليكون وكيلك؟
د.أحمد الخميسى
المرأة ليست صندوقًا لحفظ شرف الرجال
مؤمن المحمدي
باجيو
ماجد حبته
المفقودون فى الأرض
المزيد

الثقافة

عفيفى: باسم الخلافة أريقت دماء أكثر مما فى الصراع العربى الإسرائيلى

افتتاح مهرجان "مسرح الهواة" بالإسكندرية.. الخميس

اليوم.. مناقشة ديوان "قفزة أخيرة لسمكة ميتة" بورشة الزيتون

الليلة.. افتتاح مهرجان القاهرة التاسع للڤيديو بمؤسسة مدرار

صفحتنا ع الفيس بوك