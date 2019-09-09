افتتاح مهرجان "مسرح الهواة" بالإسكندرية.. الخميس

يستضيف قصر ثقافة الأنفوشي، التابع لفرع ثقافة الإسكندرية، الخميس المقبل، فعاليات الدورة ١٧ لمهرجان مسرح الهواة، دورة فنان الشعب سيد درويش، والذي تنظمه الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ويرأسه الدكتور عمر دوارة، ويديره ممدوح أبويوسف.



وتستمر فعاليات المهرجان ٦ أيام، بمشاركة ١٠ فرق تمثل محافظات القاهرة، الدقهلية، القليوبية، بورسعيد، أسيوط، الأقصر، ويتضمن حفل افتتاح المهرجان افتتاح معارض فنون تشكيلية، وتكريم الفنانين، وفي الختام يتم تقديم العرض المسرحي "أوسكار" لجمعية هواة المسرح، تأليف ايمانويل شيمت، إعداد إبراهيم ناصف، إخراج عبدالله عساكر.



تتكون لجنة تحكيم المهرجان من الفنانة مديحة حمدى، والدكتور مصطفى سليم، والفنان خالد الذهبى، ويكرم المهرجان هذا العام الفنانين رجاء حسين، وأحمد فؤاد سليم، ونادية رشاد، وعثمان محمد على، وآمال رمزى.



يمنح المهرجان جوائز للمراكز الثلاثة الأولى الفائزة فى مجالات الإخراج، والتأليف المسرحى، والأغانى والأشعار، والسينوغرافيا، الموسيقى، والتمثيل رجال ونساء.