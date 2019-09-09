اليوم.. مناقشة ديوان "قفزة أخيرة لسمكة ميتة" بورشة الزيتون

تعقد بورشة الزيتون الأدبية٬ في السابعة من مساء اليوم الإثنين٬ أمسية لمناقشة ديوان "قفزة أخيرة لسمكة ميتة" والصادر عن دار العين للنشر٬ للشاعر كمال أبوالنور، وتديرها وتقدمها الشاعرة حسناء رجب، ويشارك فى المناقشة كل من: الناقدة الدكتورة أسماء عطا، والشاعر والمترجم أسامة جاد، والشاعر خالد حسان.



يذكر أن الشاعر "كمال أبوالنور" سبق ونشرت له عدد من القصائد في العديد من الدوريات المصرية والعربية، كما صدر له ديوان "موجات من الفوبيا"٬ عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.



ومن قصيدة "لستُ لقيطًا ولا عابرَ سبيلٍ" نقرأ:

من هذا القفصِ

انتزعْتُ عصفورةً خجولةً

تجهلُ أنَّ لها جَنَاحَينِ

وأطلقتُها فى المنزلِ

تركْتُ لها النوافذَ مفتوحةً

فأغلقَتِ النوافذَ وامتنعتْ عن التغريدِ

لم تبارحِ المطبخَ

إلى أن تحوَّلتْ إلى بقرةٍ

لا ضَرْعَ لها ولا تكفُّ عن الخُوارِ

المنزلُ صار قفصًا محكمًا

بلا نوافذَ تسمحُ لصرختي أن تطيرَ.