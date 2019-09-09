ضبط وإزالة 492 مخالفة مرافق عامة وتعدى على النيل

نجحت حملة أمنية (إزالات) بالتعاون مع الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة المنيا التسع، في ضبط وإزالة 489 مخالفة مرافق عامة و13 حالة تعدى على نهر النيل.



تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم، مدير إدارة البحث الجنائي، بنجاح حملة أمنية ضمت أجهزة البحث الجنائي وشرطة المرافق وشرطة المسطحات المائية مدعومة بقوات قتالية من فرق الأمن وبالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة التسع في ضبط 489 مخالفة مرافق عامة منها مخالفات مقاهي ومحلات تجارية وورش صناعية وآخرى باعة جائلين ومخالفات تعدي على حرم الطريق ووجود تشوينات هدم ومواد بناء.



كما نجحت شرطة المسطحات المائية في إزالة 13 حالة تعدي على نهر النيل منها حالات بناء على ضفاف النيل أو إلقاء مخلفات ملوثة لمياه النيل وآخرى تتعلق بالصيد غير القانوني، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.