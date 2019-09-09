انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق مخزن للأدوات الكهربائية بالسلام

امرت نيابة السلام الجزئية، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق داخل أحد المخازن الخاصة بالأدوات الكهربائية، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.



كان قد نشب حريق داخل أحد المخازن الخاصة بالأدوات الكهربائية وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء والسيطرة عليه وإخماده ومنع امتداده للأماكن المجاورة.



وكان قد ورد لغرفة عمليات النجدة بلاغ بنشوب حريق داخل أحد المخازن الخاصة بالأدوات الكهربائية بمنطقة السلام، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وقامت قوات الحماية المدنية بفرض كردون أمنى لمنع الحريق من الوصول الأماكن المجاورة، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أى إصابات، بالإضافة إلى وجود بعض التلفيات بالمخزن محل الواقعة من أدوات كهربائية، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.