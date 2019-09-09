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الثقافة

الليلة.. افتتاح مهرجان القاهرة التاسع للڤيديو بمؤسسة مدرار

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 12:26 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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تفتتح في السابعة مساء اليوم الإثنين٬ بمؤسسة مدرار للفن المعاصر بجاردن سيتي٬ فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان القاهرة للفيديو٬ والتي تضم 101 فيديو تم إنتاجهم بعد يناير 2017.

في هذه الدورة، وبالتعاون مع الفنانين المحليين والمخرجين والكتاب، يسلط مهرجان القاهرة للفيديو الضوء على أحدث فنون الفيديو العالمية وإنتاجات الأفلام التجريبية.

قامت لجنة الاختيار والبرمجة باختيار 67 مشاركة من أكثر من 30 دولة حول العالم وقاموا بتكوين برامج تتضمن 25 عملا إضافيًا، ورشة عمل، أداء حي وتدوينات صوتية.

يطرح كل برنامج موضوع مختلف وصيغ مختلفة للعرض تتنوع بين عروض سينمائية، أعمال فيديو بمحال تجارية بشوارع القاهرة، أفلام تفاعلية وأفلام واقع افتراضي.

هذا ويقام المهرجان بالتعاون مع: المجلس الثقافي البريطاني، المؤسسة الثقافية السويسرية - بروهلفتسيا القاهرة، المعهد الفرنسي، المعهد الدنماركي المصري للحوار - ديدي.

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