اليوم.. ورشة لتعديل سلوكيات الأطفال بمكتبة المستقبل

تعقد في الخامسة من بعد عصر اليوم الإثنين٬ بمكتبة المستقبل العامة في مقرها الكائن بشارع جسر السويس٬ فعاليات ورشة طبية تحت عنوان "قواعد أساسية لتعديل سلوكيات الأطفال" تحاضر بها الدكتورة إسراء إبراهيم٬ استشاري علم النفس الإرشادي ومستشار نفسى تربوى بالأكاديمية الذهبية وعضو رابطة٬ الأخصائيين النفسيين.



وتتضمن محاور المحاضرة الأولى من الورشة: أساسيات في التعامل مع الطفل٬ طرق الثواب والعقاب.



تعد تربية الأطفال مسؤولية كبيرة، تقع على عاتق الوالدين والمجتمع معا، لكن العبء الأكبر في عملية التربية منوط بالوالدين اللذان يرغبان في رؤية طفلهما وقد أصبح جديرا بالاحترام.



أكثر ما يساعد الأهل في عملية التربية هو اتباع طريقة إيجابية في تعديل سلوك الطفل غير المقبول، لأن المربي قد يسلك طريقة فورية لعقاب ابنه أو تعديل سلوكه، وينجح في ذلك لفترة مؤقتة، ثم تظهر آثار العقاب السلبي فيما بعد، وتتراكم تلك الآثار بصورة يصعب معها تعديل السلوك السيئ.