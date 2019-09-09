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سياسي

"القصبى" يترأس اجتماع أمناء اللجان بـ"مستقبل وطن" لبحث خطة العمل المقبلة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 12:15 ص
جريدة الدستور
محمد الشريف
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ترأس النائب عبدالهادي القصبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الاجتماع الأول مع أمناء 8 أمانات مركزية، وذلك عقب إعادة تشكيل الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، وتكليفه بالإشراف على أمانات "العلاقات العامة، ذوى الإعاقة، المتابعة والتواصل الاجتماعي، الشباب، شؤون الهيئات الاستشارية، المهنيين، العضوية"، بحضور المهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب.

وحضر الاجتماع التنظيمي الأول، الدكتور أشرف مرعي، أمين ذوى الإعاقة، ونجلاء فريد، أمينة العلاقات العامة، ومحمد عبدالسلام، أمين المتابعة والتواصل الاجتماعي، والمهندس أحمد صبري أمين الشباب، ومحمود الجارجي، أمين مساعد شؤون الهيئات الاستشارية.

وقال النائب عبدالهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، إن الاجتماع ناقش خطة العمل لكل أمانة خلال المرحلة المقبلة، والاستماع لرؤية أمناء الأمانات المركزية فيما يخص الفعاليات والأنشطة المستهدف تحقيقها خلال المرحلة القادمة، فضلا عن مراجعة الهياكل التنظيمية لكل أمانة، والتأكيد على سرعة الانتهاء من تشكيل هيئات مكاتب الأمانات بمختلف المحافظات.

ويأتي ذلك في إطار رؤية حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بضرورة توسيع قاعدة المشاركة وإعطاء فرص أكبر لكافة القيادات والكوادر لتولى المواقع القيادية والتنظيمية من أجل زيادة تواجد الحزب بين المواطنين، في إطار السياسة التي ينتهجها الحزب لدعم الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة.

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