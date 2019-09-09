مدرب الزمالك: لا أفكر فى السوبر وتركيزى فى دورى أبطال أفريقيا

أشاد الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش (ميتشو) المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بحضور الجماهير في مباراة بيراميدز، والتي كان لها دور مهم في تتويج الفريق الأبيض ببطولة كأس مصر.



وتوج الزمالك ببطولة كأس مصر للمرة الثانية على التوالي والسابعة والعشرين في تاريخه، عقب فوزه 3 صفر على بيراميدز، الأحد، في المباراة النهائية للمسابقة، لينال قوة دفع كبيرة قبل لقائه مع جينيرسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ثم مباراته المرتقبة مع غريمه التقليدي الأهلي في كأس السوبر الأفريقي.



وقال ميتشو في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "لا أفكر في السوبر المصري حاليًا وتركيزي منصب على دوري أبطال أفريقيا ولقاء جينريسيون فوت".



وأضاف: "جمهور الزمالك كان أفضل دافع للاعبين في مباراة بيراميدز، وسعيد جدًا لكوني جزء في النجاح والتتويج ببطولة كأس وأشكر اللاعبين والجهاز الفني".



وأوضح أن اللقاء كان صعبا وسط قوة الفريق المنافس، لكنهم نجحوا في فرض سيطرتهم وحصد اللقب في النهاية وسط الروح القتالية والإصرار للاعبين.



ويعد هذا هو اللقب الأول الذي يحرزه ميتشو مع الزمالك، الذي تولى تدريبه في الشهر الماضي، خلفا للمدرب المحلي خالد جلال.