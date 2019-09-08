الإثنين 09 سبتمبر 2019 الموافق 10 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

النقاز: الزمالك يستحق لقب كأس مصر عن جدارة واستحقاق

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:58 م
جريدة الدستور
طباعة
أكد التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن فريقه يستحق لقب كأس مصر عن جدارة واستحقاق.

وتوج الزمالك بكأس مصر للمرة السابعة والعشرين في تاريخه والثانية علي التوالي بعدما فاز 3 صفر علي بيراميدز، الأحد، في المباراة النهائية للمسابقة، التي جرت باستاد الجيش المصري ببرج العرب.

وأكد النقاز في تصريحات إعلامية بعد المباراة أن جميع اللاعبين كانوا عند مستوى تطلعات الجماهير وفي قمة مستواهم.

وأضاف لاعب الزمالك "قادر على التأقلم مع أي مدرب يتولى مهمة الزمالك وتركيزي بشكل دائم على التواجد في التشكيلة الأساسية".

ويأتي هذا الفوز ليشكل دفعة معنوية للزمالك قبل لقائه مع جينيراسيون فوت السنغالي بذهاب دور الـ32 في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وكذلك مباراته المرتقبة أمام منافسه التقليدي الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري الشهر الجاري.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

ظهرت رسميًا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 بالرقم السري اليوم الأحد

منذ حوالي 9 ساعات

بكفالة 10 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل "ضابط فيصل المزيف"

منذ حوالي 15 ساعة

الظهور الرسمي.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2019 | الثانوية العامة

منذ حوالي 9 ساعات

نحو المستقبل.. موظفو الحكومة يروون رحلة الانتقال إلى العاصمة الإدارية

ads

الصور

image description

في 30 صورة.. تفاصيل احتفالية وفاء النيل

image description

الآلاف من جماهير الزمالك تملأ "برج العرب" أمام بيراميدز (صور)

image description

بحضور حكام أجانب.. هواة "البادجى" يتنافسون لاختيار أجمل طائر (صور)

image description

احتفالية المجلس القومي للأعمال الدرامية

image description

مباراة منتخب مصر الأوليمبى والسعودية الودية

الأكثر قراءة

الآن ننشر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2019 اليوم الأحد عبر tansik.egypt

ياسر برهامي يجيب: ما سر قوة الإخوان في"رابعة" وسبب تمسكهم به؟

الظهور الرسمي.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2019 | الثانوية العامة

اختناق 20 طفلًا فى حمام سباحة بمصر القديمة

أيام زمان

"شرفنطح".. قصة ممثل مصرى اشتهر ببخله الشديد

شاهد.. صورة نادرة للفنان علاء ولي الدين وهو طفل صغير

مشهد أصر أحمد زكي على تمثيله فنسيه فريق العمل داخل ثلاجة الموتى

قصة الفنانة التى تولت زينب صدقي تغسيلها

الصحة

عقار أمريكي لعلاج سرطان الرئة يحقق نجاحًا بنسبة 54%

4 مشاكل صحية تزيد خطر الإصابة بأمراض الكلى

خلطة طبية للتخلص من التجاعيد

قلة النشاط تضاعف خطر الوفاة

الرئيس نيوز

100 ألف جنيه لكل لاعب بالزمالك بعد التتويج بكأس مصر

"أديب": مفيش إخوانجي حاسس بأمان إلا في قطر

إخلاء سبيل الشاب منتحل صفة "ضابط مرور" في فيصل

"أوباما" يحزر أول أهداف الزمالك.. و"بنشرقي" يحطم أحلام بيراميدز

منوعات

أرقام بيع السلاح البريطانى تفوق المساعدات لليمن

مصمم وسعر فستان "جينيفر لوبيز" مهرجان تورنتو السينمائي

الفاصوليا الخضراء تصبح سامة فى هذه الحالة

3 نصائح لتجنب "النص العنقى"

كشكول

اجتماع في 6 أكتوبر التعليمية لحل أزمة عجز المعلمين قبل الموسم الدراسي

"شعلان" رئيساً لجامعة الزقازيق

لقاء جماهيري لحل مشكلات التعليم في محافظة الوادي الجديد

"صيدلة بني سويف" تحتفل باليوبيل الفضي

إسلام سياسي

قرقاش يعلق على قرار الرئيس الأمريكي بشأن التفاوض مع طالبان

المبعوث الأممي:نثمن جهود الوساطة السعودية بشأن التهدئة باليمن

الإفتاء: النبى شهد لجيش مصر بالخيرية

جبهة مورو "المسلحة" تبدأ بتسريح مقاتليها فى الفلبين


زيت وسكر

فوائد الخضروات والفواكه لمريض السرطان

استرداد مستحقات 40 عاملًا مصريًا يعملون فى لبنان

شرطة التموين تكثف جهودها لضبط الأسواق

ضبط 560 قرص ترامادول بدمياط

مقالات الرأي
عمرو خالد
كيف تفوّض ربك ليكون وكيلك؟
د.أحمد الخميسى
المرأة ليست صندوقًا لحفظ شرف الرجال
مؤمن المحمدي
باجيو
ماجد حبته
المفقودون فى الأرض
المزيد

الثقافة

عفيفى: باسم الخلافة أريقت دماء أكثر مما فى الصراع العربى الإسرائيلى

افتتاح مهرجان "مسرح الهواة" بالإسكندرية.. الخميس

اليوم.. مناقشة ديوان "قفزة أخيرة لسمكة ميتة" بورشة الزيتون

الليلة.. افتتاح مهرجان القاهرة التاسع للڤيديو بمؤسسة مدرار

صفحتنا ع الفيس بوك