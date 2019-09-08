النقاز: الزمالك يستحق لقب كأس مصر عن جدارة واستحقاق

أكد التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن فريقه يستحق لقب كأس مصر عن جدارة واستحقاق.



وتوج الزمالك بكأس مصر للمرة السابعة والعشرين في تاريخه والثانية علي التوالي بعدما فاز 3 صفر علي بيراميدز، الأحد، في المباراة النهائية للمسابقة، التي جرت باستاد الجيش المصري ببرج العرب.



وأكد النقاز في تصريحات إعلامية بعد المباراة أن جميع اللاعبين كانوا عند مستوى تطلعات الجماهير وفي قمة مستواهم.



وأضاف لاعب الزمالك "قادر على التأقلم مع أي مدرب يتولى مهمة الزمالك وتركيزي بشكل دائم على التواجد في التشكيلة الأساسية".



ويأتي هذا الفوز ليشكل دفعة معنوية للزمالك قبل لقائه مع جينيراسيون فوت السنغالي بذهاب دور الـ32 في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وكذلك مباراته المرتقبة أمام منافسه التقليدي الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري الشهر الجاري.