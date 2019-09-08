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عالم

قتيل فى تجدد أعمال العنف ضد الأجانب فى جوهانسبرغ

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:54 م
جريدة الدستور
وكالات
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قتل شخص على الأقل وأصيب خمسة، الأحد، في وسط مدينة جوهانسبرغ، جراء تجدد أعمال العنف ضد الأجانب، وفق ما أفادت الشرطة المحلية.

وشهدت جنوب أفريقيا بداية الأسبوع موجة من أعمال العنف التي طاولت الاجانب، وخصوصا في جوهانسبرغ، وأسفرت عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل، إضافة إلى اعتقال أكثر من 400 شخص، بحسب آخر حصيلة للسلطات.

والأحد، تجمع حشد ضم مئات الأشخاص في حي مهمش في وسط العاصمة الاقتصادية للبلاد وهاجم متاجر مطالبا برحيل الاجانب، وفق الصحافة المحلية.

وسارعت الشرطة الى تفريق الحشد باطلاق رصاص مطاطي وقنابل تشل الحركة.

وقال متحدث باسم شرطة المدينة لفرانس برس "نؤكد أن شخصا قتل" خلال أعمال العنف بعد الظهر، مضيفا "نجهل سبب مقتله ومن يقف وراءه".

وأكد متحدث باسم الشرطة الوطنية هو الكابتن كاي ماخوبيلي سقوط القتيل، موضحا لقناة تلفزيونية محلية أن خمسة آخرين أصيبوا بجروح فيما تم اعتقال ستة عشر شخصا.

وقالت الشرطة مساء الأحد عبر تويتر إن الوضع "تحت سيطرة" وهي تواصل "مراقبة الحي لتجنب أي حادث جديد".

وأثارت أعمال العنف ضد الأجانب في الأيام الأخيرة غضبا في مختلف أنحاء إفريقيا. واستهدفت تظاهرات في عدد من الدول، مثل نيجيريا، المصالح الجنوب الافريقية ردا على ذلك.

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