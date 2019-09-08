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هونج كونج: الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:50 م
جريدة الدستور
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أطلقت الشرطة في هونج كونج الغاز المسيل للدموع على متظاهرين أقاموا حواجز وبدأوا في إشعال حرائق وأصابوا حركة المرور بالشلل في المنطقة التجارية الرئيسية بالمدينة اليوم الأحد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شرطة مكافحة الشغب فرّقت المتظاهرين في أجزاء من وسط المدينة.

وفي وقت سابق، خرج عشرات المتظاهرين في مسيرة سلمية باتجاه القنصلية الأمريكية.

وكان 19 شخصا، على الأقل، أصيبوا أمس السبت، بينهم اثنان حالتهم خطيرة، وذلك في اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين خارج مركز شرطة هونج كونج ومناطق أخرى.

وكانت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام سحبت رسميا الأسبوع الماضي مشروع قانون مثير للجدل كان السبب الرئيسي لاندلاع المظاهرات، التي تطورت إلى عنف.

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