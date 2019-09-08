العراق: الحشد الشعبي يعثر على مقبرة جماعية قرب الحدود السورية

أعلنت مديرية أمن الحشد الشعبي اليوم الأحد العثور على مقبرة جماعية تضم رفاة 15 شخصا قرب

الحدود العراقية في قضاء القائم 500 كم أقصى غربي العراقّ.

وذكر بيان لمديرية أمن الحشد الشعبي أن "قوة من مديرية أمن الحشد ضمن قاطع عمليات الانبار عثرت على مقبرة جماعية في قضاء القائم بالقرب من الحدود العراقية السورية تضم رفاة 15جثة مجهولة الهوية".

وأضاف "تمت المحافظة على معالم المقبرة بهدف التعرف على هوية الرفات بالتنسيق مع الجهات المختصة".

وتخوض القوات العراقية منذ أيام عمليات عسكرية لتعقب فلول داعش في اطار عملية إرادة النصر للقضاء على التنظيم وقطع طرق إمداداته وتدمير الأوكار التي يتخفى فيها في عمق الصحراء الغربية أقصى غربي العراق.