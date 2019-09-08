"وراك أسود".. احتفالات هستيرية لجمهور الزمالك بالكأس الـ 27 (فيديو)

حرص الآلاف من جمهور نادي الزمالك على الاحتفال أمام مقر النادى بفوز الأبيض ببطولة كأس مصر.



وفاز الزمالك على بيراميدز بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد برج العرب، ليتوج الفريق الأبيض باللقب للمرة الثانية على التوالى والـ27 فى تاريخه.



