اتحاد جدة السعودي: انتهاء أزمة دا كوستا مع فريقه السابق

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم اليوم الأحد، انتهاء أزمة لاعبه المغربي مروان دا كوستا مع ناديه التركي السابق إسطنبول باشك شهير.

وقال النادي السعودي في بيان له نشره عبر حسابه الألكتروني الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه قد تم تسوية ملف هذه الشكوى.

يأتي ذلك بعد مبادرة مجلس الإدارة بدراسة القضية قانونيا وتسديد الدفعات المتأخرة وغرامات التأخير المنصوص عليها فور تلقيه خطاب الدعوى من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حسبما أفاد موقع رابطة الدوري السعودي.

وبذلك، يتم غلق ملف القضية بشكل نهائي بعد سداد كامل مستحقات النادي ليتجنب اتحاد جدة أي تبعات قانونية مترتبة على تلك القضية.

يذكر أن الاتحاد يحتل حاليا المركز السابع في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين)، عقب فوزه 3 1 في مباراته في المرحلة الأولي على فريق الرائد بالبطولة خلال الموسم الحالي.

ولم يخض الاتحاد أي مباراة في المرحلة الثانية للبطولة.