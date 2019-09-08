الجيش الليبي يعلن عن خسائر صفوف المليشيات بـ "الكرايمية"

أعلن المركز الاعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، مساء اليوم الأحد، أن أكثر من 6 سيارات اسعاف تتوافد الآن على مصحة المختار في العاصمة الليبية طرابلس، لنقل عدد كبير من الاصابات في صفوف المليشيات بعد قصف الكرايميه قبل قليل.



وكانت قناتي "لعربية" و"الحدث" نقلت في وقت سابق من اليوم، أن الجيش الليبي شن غارة جوية على مقر الشركة البرازيلية في منطقة الكريمية جنوب طرابلس، حيث مقر "الكتيبة 301" التابعة لقوات حكومة الوفاق.



وسيطرت قوات الجيش الوطني الليبي اليوم أيضًا، على منطقة الرملة وعلى سوق الخميس امسيحل جنوب طرابلس بالكامل، خلال اشتباكات مع ميلشيات حكومة الوفاق، ولا تزال متواصلة في محورين جنوب العاصمة، حسب ما أكده مصدر عسكري لـ"العربية.نت".



وأمس السبت، حققت قوات الوفاق تقدمًا في منقطة سوق الخميس امسيحل، بعد هجوم مباغت شنته على وحدات تابعة للجيش الليبي متمركزة هناك، وهو ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين طرفي الصراع، استخدمت فيها كل أنواع الأسلحة والمدفعية الثقيلة.