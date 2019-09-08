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رياضة

ليبيريا تصعد للمرحلة الثانية لتصفيات كأس العالم رغم الخسارة أمام سيراليون

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:42 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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صعد منتخب ليبيريا للمرحلة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقرر
إقامتها في قطر عام 2022، رغم خسارته صفر 1 أمام مضيفه منتخب سيراليون اليوم الأحد في إياب المرحلة الأولى للتصفيات.
وتقام التصفيات الأفريقية على ثلاث مراحل، حيث تجرى المرحلة الأولى بمشاركة 28 منتخبا، يصعد منهم 14 منتخبا للمرحلة الثانية، لينضموا إلى المنتخبات الـ26 الأعلى في التصنيف الدولي الذين تم إعفائهم من خوض المرحلة الأولى، ليكونوا 40 منتخبا يتم تقسيمهم إلى 10 مجموعات بواقع 4 فرق في كل مجموعة، على أن يتأهل متصدرو تلك المجموعات للمرحلة النهائية، حيث سيتم تقسيمهم إلى مستويين وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الشهري، على أن تلعب المنتخبات الخمسة أصحاب الصدارة مع أحد المنتخبات الأقل في التصنيف في مباراتي ذهاب وعودة.
واستفاد المنتخب الليبيري من فوزه 3 1 على نظيره السيراليوني ذهابا، ليصعد لمرحلة المجموعات، بفوزه 3 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.
وأحرز منتخب سيراليون هدفه الوحيد عن طريق لاعبه كي كامارا في الدقيقة 55، لكنه أخفق في تسجيل الهدف الثاني، الذي كان كفيلا له بالصعود للدور المقبل.

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