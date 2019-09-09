الجيش الليبى: قصف عشوائى من مليشيات مصراتة على محور "عبورة"

قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي: «هناك قصف عشوائي من مليشيات مصراته على محور عبانات عبورة».



وأضاف المركز، في منشور له على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، أن القصف نتج عنه سقوط شظايا على منازل المواطنين بمنطقة الشريدات في ترهونة.



وشنّت طائرات مسيرة تابعة لمليشيات الوفاق غارات جوية على المناطق السكنية بمدينة ترهونة، ثاني المدن الليبية التي يسيطر عليها الجيش الليبي، وذلك ردًا على تدمير الجيش مخازن للذخيرة، أعدّتها الميليشيات للهجوم على مدينة ترهونة.



وقال الجيش الليبي، أمس، إن قواته الجوية دمرت مخازن الذخيرة، التي أعدتها الميليشيات التابعة لقوات الوفاق على الحدود الشرقية لمدينة ترهونة باتجاه امسلاته، استعدادًا لمهاجمة المدينة.



وردّت مليشيات الوفاق بغارات جوية باستخدام الطيران المسير، استهدفت مناطق سكنية ومواقع حيوية على مشارف المدينة.