ديزني تعتزم استئجار ستوديوهات إنتاج أفلام جيمس بوند ببريطانيا

ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، اليوم الأحد، أن شركة "والت ديزني" الأمريكية العملاقة للترفيه، وافقت على استئجار معظم مركز ستوديوهات بينوود جروب للإنتاج، في منطقة باكينجهام شاير الواقعة على بعد 20 ميلا غربي العاصمة لندن، في خطوة تكثف المعركة على ملكة الإنتاج السينمائي في بريطانيا.



ووقعت والت ديزني عقد استئجار لمدة 10 سنوات، لكل المساحة باستثناء اثنين من الاستوديوهات، لكن وكالة أنباء "بلومبرج" أفادت أن الصحيفة -"صنداي تايمز"- لم تحدد المصدر، الذي حصلت منه على هذه المعلومات، كما لم توضح مبلغ الصفقة.



وكانت شركة الترفيه الأمريكية قد استخدمت بالفعل هذه المنشأت لإنتاج أفلام مثل "ذا رايس أوف سكاي ووكر" وهو الأحدث في سلسلة أفلام حرب النجوم من المقرر طرحه في دور العرض في ديسمبر المقبل،

وإعادة إنتاج فيلم "دومبو" من إخراج تيم بورتون، إضافة إلى سلسلة أفلام جيمس بوند والتي تعد من الأفلام الشهيرة التي أنتجتها هذه الاستوديوهات.



وتأتي الخطوة بعد شهرين من إعلان شركة "نتفلكس" لخدمات البث الحي والفيديو، إنشاء مركز بريطاني للإنتاج في موقع بينوود في منطقة شبرتون، التي تبعد 18 ميلا جنوب غرب لندن، فوفقا لـ"بلومبرج"، تعرض نتفلكس وأمازون وأبل وديزني آلاف الساعات من البرامج الأصلية كل عام عبر منصاتها البث والتدفق، في محاولة أن تصبح المنصة الأولى لتدفق المواد الترفيهية.