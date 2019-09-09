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عمرو أديب: حفيد البنا يعترف بالزنا لتبرئة نفسه (فيديو)

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 12:57 ص
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن الإخوان يفعلون أي شيئ لتبرة أنفسهم، وإن كانت تخالف الدين، الذين يدعون أنهم يعملون لصالحه.

ولفت خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن الشرطة ألقت القبض على هاجر الريسوني ابنة شقيق أحمد الريسوني الذي نصب حديثًا خلفًا ليوسف القرضاوي كرئيس للاتحاد القطري العالمي لعلماء المسلمين، لقيامها بالإجهاض وهو مُجرم في المغرب.

وأضاف: "ألقي القبض عليها وهي نازلة من العيادة، وقالت إنها متزوجة من سوداني، بقراءة الفاتحة، لا يوجد أي وثيقة زواج".

وأردف أن طارق رمضان حفيد حسن البنا، اعترف على نفسه بالزنا، ليبرئ نفسه من قضايا الاغتصاب، حيث قال لهم "علاقات جنسية بالتراضي"، مش مشكلة عنده يعترف بالزنا لكن المهم يطلع براءة".

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