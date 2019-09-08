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رياضة

ميرتنز وسابالينكا تحرزان أول ألقابهما بنيل لقب زوجي السيدات في أمريكا المفتوحة

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:21 م
جريدة الدستور
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فاز الزوجي المؤلف من إليسه ميرتنز وارينا سابالينكا بأول لقب له في مسيرته على صعيد البطولات الأربع الكبرى بانتصاره الصعب بنتيجة 7-5 و7-5 على اشلي بارتي وفيكتوريا ازارينكا في نهائي منافسات زوجي السيدات في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس اليوم الأحد.
وانتهت المباراة بشكل مثير بعد أن تقدمت ميرتنز وسابالينكا على الشبكة ولعبت بارتي الكرة ساقطة فوقهما.
وانطلقت سابالينكا إلى الخلف مسرعة للحاق بالكرة وأعادتها إلى الملعب لكن أزارينكا أعادت الكرة بشكل خاطئ بتسديدة هادرة مرت فوق الرؤوس.
وسقطت ميتنز على أرض الملعب ونظرت سابالينكا إلى السماء غير مصدقة قبل أن تتعانقا.
وشكل الفوز تتويجا لمسيرة رائعة للثنائي، الذي سبق له الفوز في نهائي انديان ويلز وميامي المفتوحة هذا العام قبل أن يظهرا معا لأول مرة في نهائي بطولة كبرى.
وقال ميرتنز إنها استقت الطاقة من جماهير نيويورك المتحمسة في استاد ارثر آش.
وأضافت اللاعبة البلجيكية في مقابلة على جانب الملعب "اعتقد ان السبب هو الجماهير. اعني أنهم يدفعونني في كل مرة.
"لا يمكنني أن اصدق أنني فزت بلقب بطولة كبرى. الأمر جديد علي. نحن فريق جيد ويحدوني الأمل أن نخوض الزوجي معا في المستقبل".

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