إيطاليا تفوزعلى فنلندا فى تصفيات يورو 2020

فاز منتخب إيطاليا على مضيفه منتخب فنلندا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، باستاد تامبيري ستاديون في الجولة السادسة من المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة ليورو2020.



سجل هدفي إيطاليا كلًا من شيرو ايموبيلي الدقيقة 59 وجورجينهو في الدقيقة 79 من ضربة جزاء، بينما أحرز هدف فنلندا تيمو بوكي في الدقيقة 72 من ضربة جزاء.



ويعد هذا الفوز هو السادس علي التوالي للمنتخب الإيطالي ليتصدر المجموعة العاشرة محققًا العلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، بينما يتجمد رصيد فنلندا عند 12 نقطة في المركز الثاني.