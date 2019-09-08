إعصار يخلف خمسة قتلى في كوريا الشمالية

تسبب إعصار عنيف بمقتل خمسة أشخاص في كوريا الشمالية ودمر مساحات مزروعة ومئات المنازل والمباني، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الأحد.



وقالت الوكالة "وفق المعطيات (الرسمية) المتوافرة قتل خمسة أشخاص وأصيب ثلاثة يتلقون العلاج في المستشفيات".



وأضافت أن أكثر من 460 منزلًا واثني عشر مبنى على الأقل "دمرت بشكل كامل أو جزئي أو أغرقتها" المياه.



وطالت الأضرار أيضًا وفق المصدر نفسه حوالي 46 ألف هكتار من الأراضي الزراعية والمحاصيل.



والإعصار نفسه كان خلف ثلاثة قتلى في كوريا الجنوبية.



وقبل وصول الإعصار السبت، انتقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تقصير السلطات وعدم استعدادها لمواجهته.



وقال كيم خلال اجتماع طارئ دعا إليه إن المسئولين الكوريين الشماليين "لا يزالون على الموقف نفسه وهم عاجزون في مواجهة الإعصار ولا يدركون خطورته".