انقطاع المياه غدًا عن بعض مناطق وسط الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية قطع المياه، غدًا الإثنين، بمنطقتي الحضرة الجديدة والدريسة وسط المدينة، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.



وذكر بيان صادر عن شركة مياه الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، أنه "نظرًا لحدوث كسر بخط قطر ١٠٠٠ مم، بمدخل الدريسة تجاه السكة الحديد، فإنه سيتم قطع المياه عن تلك المناطق؛ لحين الانتهاء من الإصلاحات".



وأضاف البيان أنه على المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه، وأنه تم تخصيص أرقام الخط الساخن ١٢٥، ٠٣٥٨١٥٧٠٠؛ لطلب سيارات المياه.