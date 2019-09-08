أفضل 10 إطلالات في أسبوع نيويورك للأزياء

انطلق أسبوع الموضة في مدينة نيويورك الأمريكية يوم الجمعة الماضي، وسيستمر إلى 14 سبتمبر الجاري.



وأوردت صحيفة إندبندنت البريطانية، أفضل 10 إطلالات للنجوم في أسبوع نيويورك للأزياء:



1- جيجي حديد وإيرينا شايك

جلست النجمتان معًا في الصف الأمامي خلال عرض أزياء جيريمي سكوت. واختارت حديد إطلالة مميزة من بدلة جينز زرقاء مزركشة وقبعة، في حين ارتدت شايك فستانًا أسودًا قصيرًا.



2- كاتي هولمز

ارتدت كاتي هولمز بنطال جينز وسترة بيضاء وحذاء أسود مدبب، أثناء عرض إيلي طاهري في أسبوع الموضة بنيويورك.



３- زيندايا

خلال عرض تومي هيلفيغر، ارتدت النجمة زيندايا بزة خمرية مستوحاة من سبعينيات القرن الماضي مع قبعة.



４- جميلة جميل

شاركت الناشطة والمذيعة جميلة جميل في عرض جيريمي سكوت ببدلة حمراء اللون، من قطعتين صممها ثرونتون بريغازي.



５- يارا شهيدي

تقدم الممثلة والناشطة يارا شاهيدي مزيجًا من الألوان تشمل الأخضر والأزرق والقرنفلي، في ثوبها الذي صممته دار برادا للأزياء.



６- ساندرا شهاب

حضرت العارضة الشهيرة ساندرا شهاب عرض فيكتوريا هايز بببدلة وردية وأرجوانية وبرتقالية مزركشة مع قميص بولو بأكمام طويلة بلون برتقالي وأصفر وحذاء برتقالي.



７- هايدي كلوم

أطلت عارضة الأزياء هايدي كلوم بثوب أبيض وأسود من قطعتين، في عرض جيريمي سكوت.



８- كيت موس

حضرت موس حفل توزيع جوائز الأزياء الإعلامية، مترتديةً فستانًا أسودًا شفافًا يصل طوله إلى الأرض، وحصلت على جائزة "ستار آيكون"



９- حليمة آيدن

ارتدت عارضة الأزياء حليمة آيدن زيًا صيفيًا من تصميم إميليل ويكستيد في حفل إطلاق أسبوع نيويورك للموضة.



10- سويتي ونيكون شيرزينغر

تألقت الشقيقتان سويتي ونيكون شيرزينغر باللونين الأحمر والأسود، في عرض جيريمي سكوت.