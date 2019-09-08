تفاصيل «مهرجان وفاء النيل».. حسن راتب: على الجميع شعبا وحكومة الحفاظ على النهر

- تلويث النيل جريمة ﻻ تغتفر وعلى الجميع مواجهة تلوثه وترشيد مياه الشرب

- مسابقة جديدة للتوعية بترشيد المياه

- حملات مكثفة فى المدارس والمعاهد والجامعات للتوعية بالحفاظ على النيل

- مفتى الجمهورية: مياه النيل عصب الحياة والزراعة والصناعة

- حماية المستهلك: الحفاظ على النيل يحتاج إلى تكاتف المصريين

- محافظ القليوبية يدعو لتعميم مهرجان وفاء النيل فى المحافظات



قال الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس إدارة جمعية صوت النيل، إن مصر وهبها قيادة رشيدة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى يعمل على تحقيق اﻻستقرار والنهضة لمصر والمصريين، مؤكدا أن قيادة مصر الحكيمة تبذل قصارى جهدها لتحقيق نوع من اﻻستقرار والبناء والنهضة للشعب المصرى بجيشها وشرطتها.



وأكد الدكتور حسن راتب، أن تلويث نهر النيل جريمة ﻻ تغتفر وأن على الجميع فى مصر شعبا وحكومة الحفاظ على نهر النيل وترشيد اﻻستهﻻك وعدم الإسراف في مياه الشرب، مؤكدا استمرار جوائز جمعية صوت النيل وإبداع التى تمنح لكل من يحافظ على نهر النيل من التلوث وترشيد مياه الشرب سواء بأعمال أدبية أو علمية أو ثقافية أو طرق عملية كترشيد المزارعين ﻻستهﻻك المياه فى زراعة الأرز.



وأطلق الدكتور حسن راتب، خلال كلمته فى مهرجان وفاء النيل، مسابقة جديدة لها جوائز قيمة للتوعية بترشيد مياه الشرب والحفاظ على نهر النيل على أن يتم تدشين حملات مكثفة فى المدارس والمعاهد والجامعات هذا العام.



وبدأ مهرجان وفاء النيل باستعراض مجموعة من المراكب النيلية التابعة لإدارة الإنقاذ النهرى والإدارة العامة للحماية المدنية تحمل مجموعة من الأعلام المصرية والبالونات، وصاحب العرض عزف موسيقى واستعراض فولكورى شعبى من فرقة ترتدى الزى الفرعونى للاحتفاء بيوم وفاء النيل الذى يوافق 6 سبتمبر من كل عام.



وشهدت فعاليات مهرجان وفاء النيل بموكب من المراكب من أمام ماسبيرو من خلال عرض مفتوح باستعراض مراكب نيلية تقدمه الإدارة العامة لشرطة المسطحات بوزارة الداخلية بعدد من اللنشات المطاطية والفيبر جلاس والتى يصطحبها فرقة موسيقى الشرطة وبالاشتراك مع شرطة الحماية المدنية.



واستمر العرض بوصول الموكب إلى المرسى أمام فندق سوفتيل الجزيرة وبداية الاستعراضات الفرعونية والشعبية والفلكولورية على الحديقة المتاخمة للفندق.



وقال راتب إنه من مواليد نهر النيل شارع البحر الأعظم وطفولته كانت على هذا النهر العظيم أحد أنهار الجنة الذى ذكر فى القرآن الكريم وكتب الأقدمين، مضيفا: "لست مع المقولة التى تقول أن مصر هبة النيل إنما مع مقولة مصر هبة المصريين لأن النيل يمر بدول كثيرة فى حوض النيل ومصر والمصريين أمة استطاعت أن تحقق ذاتها منذ بداية التاريخ ومثل فضل الله أيام وأماكن عن بعضها فضل أنهارا على أنهار حتى أن هناك أماكن من كثرة تعظيمها أقسم الله بها وقال تعالى "وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، وَطُورِ سِينِينَ، وَهَذَا الْبَلَدِ الأَمِينِ، لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ"، حينام يقسم الله يقسم بعزيز فتفضيل الأماكن على بعضها والأيام على بعضها وتفضل أنهارا عن أنهار وتفضيل المخلوقات على بعضها والماء هو أصل الحياة "وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ"، وأن الله عز وجل جعل ملكه وعرشه على الماء، والماء أصل الحياة للنبات والحيوان والإنسان هو العنصر الحاكم فى الحياة لكل المخلوقات.



وأكد راتب أن نهر النيل تحديدا تحدث عنه الكثير من الشعراء وكان مصدر إلهام لهم فى كثير من الشعر والقصائد حتى جاء سيدنا عمر بن الخطاب قالوا له فى كل عام يتم إهداء لنهر النيل عروس حتى ﻻ يسير فيضانا وهنا كتب سيدنا عمر خطاب إلى نهر النيل خطابا وألقاه فى النهر قائلا: "أن كنت تسير بأمر الله فسر على بركة الله"، ودار بينهما حوارا فى خطاب كأن نهر النيل يسمع ويرى ويتكلم.



وأضاف الدكتور حسن راتب: "حينما نحتفى اليوم بيوم وفاء نهر النيل نسأل الله أن تكون ثقافة الحفاظ على نهر النيل ثقافة للمجتمع فى وقت لوث فيه النهر الذى يئن ويشتكى من كثرة ظلم الناس له فى عالم يموج بمشاكل كثيرة أخطرها ندرة المياه مع تزايد عدد السكان"، مشيرا إلى أن جزء من أهداف جمعية صوت النيل هو مواجهة كثرة اﻻستهلاك وتدعو إلى ترشيد المياه والمحافظة عليه وما تبقى منه فى ظل المؤامرات التى تحاكى ضده وأقصد ما يتم فى سد النهضة.



وأوضح الدكتور حسن راتب: "ثقافة ترشيد المياه والحفاظ عليها أصبحت ضرورة ملحة على الجميع وعلينا الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو يدعو لترشيد المياه فى حديثة الشريف: "أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟"، قالوا: لا يبقى من درنه شيء، قال: "فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا"، في ما معناها لو كان أحدكم أمام نهر فعلية اﻻقتصار فى اﻻستهلاك.



وأشار الدكتور حسن راتب إلى أن محافظة الجيزة التى ولدت على نهرها خاصة شارع المحطة المتقاطع مع شارع البحر الأعظم وهناك النيل لم يكن نيلا للرفاهية بل كان نيلا للحوار بين جيلنا كشباب فكنت أجلس عليه وعينى تزرف دمعا خلال فترة الطفولة والشباب وقت احتﻻل اليهود لسيناء وهذا لا ينسينا أن النيل مصدر السعادة والنماء خاصة محافظة الجيزة التى تتمتع بجزء كبير من النيل وحاليا كورنيش النيل يأخذ حقه من التطوير فى وقت شهد فى الماضى الاعتداء عليه.

وأكد الدكتور حسن راتب، أن اﻻعتداء على نهر النيل جريمة غير مغتفرة ومشاعرنا نستلهما من نهر النيل أحد أنهار الجنة الذى اعتبره المصريين القدماء قدس الأقداس والذى يلوثه يرتكب جريمة ﻻ تغتفر.





وقال مفتى الديار المصرية، إن المياه أصل الكون، والله تعالى سمى الماء فى القرآن الكريم بالرزق فى قوله تعالى "هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا ۚ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ"، مضيفا أن المياه عصب الحضارة وشريان الحياة، والمياه يشارك فى عصب الزراعة والصناعة وبناء الدول القوية.





وأضاف: "عند خلق الله الكون أوضع المياه سر الحياة وقال تعالى "وجعلنا من الماء كل شيء حي"، منها خلق الإنسان والحيوان، والماء وقال تعالى: "فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ"، مضيفا أن القرآن الكريم يؤكد أهمية المياه فى حياة الإنسان.



وأوضح مفتى الجمهورية، أن للماء أهمية كوسيلة انتقال والتجارة وجاء ذلك فى قوله تعالى "وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ"، مضيفا أن الحضارة متصل دائما بالمياه فى القدرة على البناء وقال تعالى: "فأجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وأرزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون".



ومن جانبه، أشاد الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، بما يقوم به الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة جمعية صوت النيل للتوعية بالحفاظ على نهر النيل ومواجهة ظاهرة تلوث نهر النيل من خلال مهرجان وفاء النيل، ودعا إلى تنفيذ مبادرة مهرجان وفاء النيل ليتم إقامته فى جميع المحافظات للاستفادة منها من قبل الجميع.



وطالب محافظ القليوبية، أن يكون هناك حملات عبر مبادرة تطلق لتدريس مواد تدعو للحفاظ على نهر النيل فى المدارس وتخصص خطب الجمعة والأحاد للتوعية بالحفاظ على نهر النيل.



ومن جانبه، قال اللواء راضى عبد العاطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الحفاظ على نهر النيل وترشيد مياه الشرب يحتاج إلى تكاتف جميع المصريين، وحماية المستهلك رسالة لجميع موظفى الجهاز فى جميع المحافظات وجارى افتتاح ١٤ فرع لحماية المستهلك فى المحافظات لتحقيق تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحماية المستهلكين وتحقيق شكاوى وجارى تركيب مجموعة من الماكينات الإلكترونى لها شاشات تتيح لأى مواطن كتابة شكوته للعمل على حلها.

وبدأ الحفل بكلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور حسن راتب، بحضور الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية وعدد من سفراء دول حوض النيل، والوزراء والمحافظين بينهم الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية واللواء طارق الجبالى مساعد وزير الداخلية لشرطة المسطحات المائية وأعضاء جمعية صوت النيل وطلاب جامعة سيناء والدكتورة حنان موسى وكيل وزارة الثقافة وفى الختام بدأت فقرات الحفل الغنائى الذى أحياه مطربى الأوبرا.